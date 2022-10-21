《施政報告》缺甚麼？

特首李家超呢個星期三公布咗佢首份嘅《施政報告》，Tina作為一位已經睇咗25份特區《施政報告》嘅小市民，我可以話呢份《施政報告》的確係與別不同，有過去24份完全無嘅特質。

（Tony攝）

其中一個創先河嘅特質，就係為不同項目設定咗KPI績效指標，總數達到110項之多，雖然細心啲睇有唔少明顯係「湊夠數」，但有啲都真係一條要達到嘅實數。KPI呢樣嘢今屆立法會議員講咗好多，李家超喺當選特首之後亦都有提及，但就萬萬想唔到會放喺施政報告之中。我諗好多打工仔，特別係做過Sales嘅讀者都會好體會到，每到年尾老細就會檢討一年條數係點，有賞有罰，仲會定立明年嘅「銷售指標」，要大家諗計點樣去跑好條數，跑到就升職加人工，跑唔到就拜拜都有份。

家超特首喺《施政報告》附表放咗呢個KPI，各個局、各個部門首長都事必會將相關嘅KPI目標放喺枱頭成年，準備日日月月向下屬「捽數」。咁到唔到數有咩後果？Well，咁就要講埋以下嘅全新有獎有罰機制。

獎嘅就係「行政長官表揚榜」獎勵計劃，會用嚟表揚一啲「業績超卓」嘅公務員或者團隊，上面嘅KPI當然係其中一項指標，另外亦會包括其他工作範疇，相信上咗榜嘅公務員升職可期；罰方面，眾所周知要炒一個公務員向來都唔係易事，不過今次特首就講到明表現欠佳嘅公務員喺督導同輔助後都無改善，就要拜拜。

Tina相信，李家超定得獎罰機制，其實都係將私營機構嘅一套搬入去公務員體制之中，而Tina聽聞，呢個機制都會有KPI。門常開中人透露，機制一訂立，獎就非常容易，總係會有勤力嘅團隊做到成績；至於罰方面，幾十萬公務員團隊，枯枝肯定有，要搵人「祭旗」應該都有好多中高層樂見，所以明年底必定會公布罰幾多人，話唔定最達標嘅更加係特首出身嘅保安體系。

以上嘅新特質，暫時嚟睇都算係好嘅，起碼畀香港嘅政治一啲新風，不過《施政報告》最大嘅重點，仍然係要回應市民嘅願望、訴求。《施政報告》無論喺吸引人才、造地建房、經濟復元、醫療教育各方面都有回應咗，但市民甚至係整個商界，現時最最最想嘅，就係我地嘅邊境檢疫措施能夠完完全全恢復正常，等市民同遊客可以自由往返，呢個先最能夠幫到香港疲弱不堪嘅經濟，做到所謂嘅「由治及興」。呢部分連一丁點嘅路線圖都見唔到，絕對係《施政報告》嘅缺失。