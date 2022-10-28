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28/10/2022

中大換校徽風波，對人定對事？

#立法會 #中大換校徽風波 #程序公義
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　中大換校徽風波燒咗咁多日，就算中大校長段崇智宣布，個校徽原用返10月17日前嘅版本，亦都仲未足以令到幾位立法會議員校董滿意，三位因為議員身份坐喺校董會嘅議員，更加要求校董會主席成立獨立調查委員會追究責任，亦有議員要求喺立法會教育事務委員會討論。一個正路來講極為普通嘅行政事件，演化成為全政圈都非常關注嘅政治事件。

 

　　對於中大換校徽事件，Tina當然係認為學校管理層做法係過於倉促，未有好好諮詢持份者嘅意件就急急腳上馬。改校徽咁大件事，理應該充分諮詢，甚或者係可以徵集校友設計再從中挑選，等所有校友投票決定，必然萬無一失。校方單方面決定換校徽，惹來三位議員校董咬實唔放，搞出一個大頭佛的確係咎由自取。

 

（晴報圖片）

 

　　而Tina對於三位立法會議員校董嘅所作所為，的確係要致以萬二分敬意，充分顯示佢地作為校董監察校董會嘅身份，亦都凸顯到尊貴嘅議員確實能夠起到監察權力嘅運用。而三位議員能夠喺咁短時間內，用毫不猶疑嘅態度去要求校方成立獨立調查委員會，張宇人更揚言會敦促校方交代「形象更新」由邊個決定、改校徽涉款多少、有無進行招標聘請公司負責今次計劃，全方位監察成件事嘅來龍去脈，Tina更覺得係Amazing。如果三位議員，唔係，應該係話全體86位議員(仲有4個要等補選)對待社會上任何嘅權力都有呢份盡全力監察嘅氣魄，咁香港「由治及興」絕對可期。

 

　　不過Tina就好好奇，如果今次事件唔係發生喺中大，又或者中大校長一早換咗人，唔再係喺修例風波期間招人話柄嘅段校長繼續做的話，換咗一位國寶級教授來港做校長的話，咁三位議員係唔係一樣咁「好勇鬥狠」？

 

　　中大前校董、民政及青年事務局局長麥美娟亦都有對今次改校徽事件點評，佢話改校徽事件對中大造成好大傷害，相信今次風波不只設計問題，「程序令大家唔開心」。

 

　　麥局長一矢中的。程序公義，可以話係香港嘅核心價值，所有嘢只要跟足程序，無後門、無捷徑畀人走，公平公正之下一步步咁去做，大家都會覺得心悅誠服。但如果好似政府處理「免針紙」咁，一路認為自己有權力去廢除，點知法院最終都係判政府敗訴；而政府面對敗訴竟然係以再修例方式去處理，直接搬龍門去自己腳邊，無考慮整個程序公義、無考慮持份者嘅觀感，試問三位議員又好，其他83位議員又好，有無人話要檢視一下政府咁樣做法係唔係妥當？

 

　　成單嘢係對人定對事， 相信各位讀者都心裏有數。

 

 

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