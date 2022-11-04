闊別國際舞台差唔多三年嘅香港，難得搞到次國際金融峰會，雖然有幾位矚目嘅海外金融頭頭臨尾甩底嚟唔到，但點都有二百幾人出席，場面都可算得上ok熱鬧。不過一個全城矚目嘅盛事，竟然就畀財爺陳茂波「涉嫌特權」而搶盡本地政商界嘅眼球，的確係人算不如天算。

財爺「涉嫌特權」最爭議一點，就係佢喺沙地返港之後，當局一路都無公布到佢嘅核酸測試係陽性定係陰性，要喺佢星期二（1日）除晒口罩喺峰會發言，又喺會場Social之後，即係星期二晚11點半咁上下，先發個新聞稿確認財爺嘅檢測其實係陽性，不過由於佢係屬於康復個案，病毒量屬於偏低所以先容許佢出席峰會。政府新聞稿仲「補飛」，話陳茂波相類似嘅個案有成455個，陳並唔係先例，暗示佢「並無特權」。

（Tim攝）

其實特唔特權，普羅大眾包括Tina我，都有一把尺。簡單咁講，如果唔係發生喺陳茂波身上，或者係Tina去咗日本第一日就發現中招，之後留喺當地直至快測陰性返香港，機場驗核酸發現係陽性的話，咁啱Tina又要喺抵埗翌日出席細佬嘅人生大事，諗住打個電話去「請求」衛生署：「阿官大人，麻煩你體諒我係康復個案、病毒量低，准我唔使0+3周圍走來走去啦，求求你!」就算衛生署官員見到Tina個案真係大發慈悲容許，但有無諗過要打幾耐電話先搵到可以話事嘅官員？

只可以話，陳茂波今個個案絕對唔係有啲人所諗嘅特權，政府的確係根據現有法例賦予嘅權力去畀陳茂波出席峰會；不過呢方面唔係特權，喺整個處理程序上就絕對係體現到特權階級嘅唔同，政商權貴往往就係有呢啲「赤裸裸」嘅特權，打個電話或者指下個鼻哥就可以較快處理一啲特別案例。

而政府今次喺成件事嘅資訊公布之上亦都係顯得畏首畏尾咁，間接令到市民覺得政府的確係畀咗特權陳茂波，對陳亦都係非常唔公道。政府喺10月31日陳茂波落機做完核酸檢測之後，死都唔肯講陳係陰定係陽；而之後公布完陽性亦都唔肯講陳嘅CT值（病毒量）有幾多，難免會令Tina等凡夫俗子左諗右諗。希望今次事件可以畀政府各個部門一個公關教訓，喺搶佔輿論嘅時候要「Get in front, not behind!」。