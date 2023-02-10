政治助理「助」甚麼？

有媒體報道，噚日特首辦搞咗一壇交流會，對象清一色就係現時喺政府各個政策局返緊工嘅政治助理，由「前資深政助」分享，究竟點樣先至能夠打好政助呢份工，成個安排又的確幾耐人尋味。

一般來講，呢類形交流會唔係第一次搞，但搞嘅時間一般會係喺新班子上場嗰陣去搞，當係「入職簡介會」咁。今次呢個會喺新班子上任足足八九個月先搞，就似乎係另有目的。

Tina向添馬中人打聽過，今次交流會出現嘅原因，係因為政府一直都收到不同議員嘅訊息，話有唔少政助好似唔知自己做乜咁，好多嘢唔多識得答、又唔多現身，最叻都只不過係做個傳聲筒，將議員嘅睇法反映返畀局長知。有議員仲好坦言咁話：「我無局長電話咩？我有意見我都識得直接Whatsapp局長，使乜要個政助幫我傳話呀？」

的而且確，今屆政助有唔少新面孔，更有啲係政治素人，不過同時間都有部分喺由政黨力薦入政府，唔通佢地都唔熟「政治」？另有議員就話，做開政黨同識政治唔係劃上等號，如果佢又未做過立法會的話，的確未必熟悉成個政圈生態；有Tina熟悉嘅前政府高層坦言，政助當初定呢個位出來嘅目的，就係幫局長去立法會就新政策做游說工作，儘早摸清各議員嘅關注事項同取向，等局長可以喺會議上應對。不過呢個「當初」嘅目的，只可以話對應到「當初」嘅政圈，今時今日90個議員，又有咁多無黨無派嘅獨立議員，要政助逐一去了解取向，亦都唔係輕鬆嘅事。

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而今時今日政助好明顯仲有好多不同工作，可能要幫老細寫稿、出Facebook，有時仲要做埋阿四跟出跟入、幫局長諗埋點樣宣傳個局嘅工作，政助呢份工可以話要係十項全能。Tina仲聽聞，今屆政府將「KPI」(職效指標)奉若神明，個個局都唔敢Hea做，有啲工作量超級繁重嘅政策局，政助都係日日做到有返工無放工，可能無乜時間去洗樓見下議員，但絕對唔係Hea而真係無時間。難怪有政助打咗份工大半年都仍然喺個交流會到問特首辦主任：「可唔可以寫清楚政助工作範疇？」證明大家都要係一個「高級阿四」!