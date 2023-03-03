議員爭取曝光甚艱難！

今日有媒體就報道，立法會喺完善選舉制度實施超過一年之後，「西環」都非常緊張90位議員（黃元山入咗政府，得返89位）嘅表現，仲話近日分別約見呢班「立法群英」，向佢地作出溫馨提示，要喺四方面「做足功課」，包括會議出席率、發言次數、媒體曝光和推進新政策。

Tina同幾位來自不同界別選出嚟嘅議員八卦過，原來溫馨提示係「個別」，並唔係個個都收到。嚟自政黨嘅一位地區直選議員就坦言，佢地自就一直無收到呢方面嘅任何方式通知，事關政黨喺呢方面都有自己嘅分工，無話想搶到曝光就搶得到。

收到指示嘅主要就來自非政黨背景嘅功能組別同埋選委會界別嘅議員。其中一位選委會界別議員就話，佢聽聞有其他議員被提示「發言次數過低」同「媒體曝光率極低」，甚至得到「錦囊」教授點樣去爭取曝光，包括要求佢好似其他政黨議員咁，要喺港九新界各區掛起自己嘅橫額，同自己做多啲宣傳工作，等市民好好認識。

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至於一啲甚少上報紙嘅議員，亦被提示日後專攻一兩項政策範疇，仲要唔可以大力批評政府，要做到出謀獻策，有實質嘅建，等媒體要報道相關問題時都會諗到問議員拎回應，加強媒體曝光度。

完善選舉制度之後希望做得好過之前兼要畀到成績，絕對係可以理解，不過Tina就真係覺得今次要求係有啲本末倒置。首先，要對一個政策範疇有認識，能夠給予實質有建設性嘅意見，絕對唔係一年議員經驗就能夠做得到，唔少人本身做好耐政策研究，甚至喺政圈打滾多年都未有咁嘅能耐。呢班新貴議員好多個本身都唔係話咩專家，要隨手接受訪問能夠講得頭頭是道根本就係強人所難，仲要選委會界別議員好似項項政策都關佢地事，結果就搞到周身刀無張利，要佢地爭取媒體曝光其實即係難為一眾記者。

其次就係媒體搵議員點評，有時都希望有啲正反兩面聲音，不過現時議會對於批評政府政策明顯就係畏首畏尾，如果89個議員都係同一聲音，試問又點吸引到媒體多問幾個人，等多啲議員都有曝光率呢？