仲記得國務院港澳辦主任夏寶龍喺完善選舉制度後嘅立法會選舉期間，講到新制下首次立法會選舉，不搞「清一色」，而是「五光十色」，有不同身份、階層、界別人士參與比拼政綱，之不過去到今時今日，政府一個撥款申請，明知係夠晒票數喺立法會獲得通過，但竟然係容不下一粒反對聲音。

立法會財務委員會好快就會審議首批約值149億元嘅「簡約公屋」項目，而呢個項目其實早前已經喺財委會轄下嘅工務小組獲得通過，當時票數係34票贊成，一人棄權，棄權者正正係當區嘅立法會議員楊永杰解釋。

楊永杰投棄權，當然好明顯係意識形態做畀佢嘅選民睇，無乜實質意義，因為佢嗰一票比螳臂更加無力。但勢估唔到，無力嘅螳臂真係連舉起之力都無埋，佢喺財委會未開之前就已經率先宣布，基於重大議題需要同佢所屬「聯盟」綑綁投票，所以佢會跟隨其他成員投下贊成方案。所以外界普遍預料，財委會今日將以全票通過「簡約公屋」。

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有立法會議員私底下就透露，今次「簡約公屋」係政府過去年幾咁多個撥款以來，最受「當局」關注嘅。「當局」並不單止係講添馬，而係連西環都打醒十二分精神，早已經透過所屬部門聯絡對應嘅議員，同佢地講明今次呢個撥款係「不容有反」，大家都要坐定定支持。呢位議員仲話，其實一直以來表明立場反對嘅議員都係得嗰三四個，更加係以楊永杰最出位，點數都係夠晒票過，「又何必要追求100分」。而一般來講有人要反對或者棄權先至會要求記名點票，大家覺得無問題就一般舉手通過就算，但今次呢個撥款，暫時都仲未知道有無人會提出記名，「如果係咪都唔畀反對嘅，我諗應該係會舉手通過呱」。

另外本來對於撥款仍然有疑問嘅議員就形容，「當局」嘅關注令到佢嘅疑問亦都「收斂」，未必會喺財委會上帶有質疑或者攻擊性嘅語氣去質詢政府，會稍為修改下語調，要求政府澄清一啲問題，避免自己成為「主角」。

不過令人唏噓嘅係，普通一個必定可以通過嘅撥款申請，都容不下一張棄權或者反對票，「清一色」嘅支持，又係咪真真正正嘅「支持」呢？