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31/03/2023

區佬積極爭取委任、間選議席

#立法會 #區議會 #區議會選舉 #委任 #間選
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　今屆區議會將會喺年底完結，即係話理論上仲有半年左右就要進行選舉。之前聽聞政府同西環都向不同地區人士拎意見，睇下可以成個區議會條路點樣走落去，最近終於都有較大嘅眉目。

 

　　本身區議會452個席位都係全直選，單議席單票制，每個區泛民同建制唔係你死就係我亡，所以先出現2019年建制陣營大敗。想區議會專注地區事務、唔好再政治化，已經係政府內部嘅共識，問題就係一有直選就可能引來政治議題，所以早前聽聞全面撤銷選舉係其中一個放喺枱面嘅方案。

 

　　不過據聞暫時嘅區會改革傾向「一拆三」，唔係股份拆細，而係將452席分為三個大餅，三分一係委任議席、三分一係間選議席、剩返三分一先係直選。直選席位大減，變相每個直選議席覆蓋嘅選區範圍就會大增；而為咗避免再次出現泛民同建制對決令到建制一個都無，選舉方式就會用雙議席單票制，即係一個區選出兩個議員席位，而選民只可以投畀一個，計過數泛民重返議會的話，極其量只係可以拎到約75席，佔452席嘅六分一左右，影響力自然大減。

 

（資料圖片）

 

　　Tina問過一啲上次區會選舉輸得慘烈嘅區佬，佢地都話，新玩法對於參與直選嘅某程度上係極為不公平。區佬解釋，每個區議員得到嘅薪酬同埋日常開支津貼，直選間選委任，理論上係一模一樣，但係選民只係會認住直選贏咗嘅議員，變相間選同委任會「比較得閒」。所以區佬聽聞唔少本身已經有唔少區議會經驗，仲想繼續做議員嘅建制派人士，都密謀緊喺間選同委任兩方面落手，同中環溝通溝通，希望得到一個席位。

 

　　至於直選會唔會有泛民現身，Tina聽聞大家都仲係觀望緊，最大嘅憂慮係氣氛唔可以同2019年相比，支持者嘅投票意欲接近零，仲可能因為參與一個「民主倒退」嘅選舉而得失既有支持者，與其「兩邊不是人」，倒不如「從此不過問」。

 

 

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