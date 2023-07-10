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10/07/2023

建制派對區選投票率頭痛

#立法會 #區議會選舉 #建制派 #投票 #民主黨
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　立法會上星期經過兩日議員踴躍發言，終於都三讀通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，正式為香港區議會選舉訂下一個全新「里程碑」，由以往全面直選，改為直選、間選同委任三種方式並存。不過各種嘅議席並唔係「三分天下」，最多市民關注嘅直選議席，就由470席減到只係得返88席。

 

區會改革發言踴躍


　　立法會經過連續兩日審議，發言嘅議員真係非常踴躍，第一日一開始辯論已經有近60位議員按制話要發言，其後修正案、三讀亦都有唔少議員加入，都應該係完善選舉制度之後，最多議員發言嘅條例草案。不過發言人數多，當然唔代表係「火花四濺」，事關89名議員中（尚餘一個未補選），除立法會主席梁君彥按慣例不投票，其餘88人一致投下贊成票，大家無睇辯論過程都估得到，大部分發言嘅議員，觀點其實都係一條水喉射出來。

　　投票通過之後，Tina同幾位建制派議員傾過，話踴躍發言在於條例對香港政治體制嘅重要性，當然亦都係有「更高層次」嘅溫馨提示希望議員發言支持，不過大家都強調就算無溫提都必定會發言。

　　有議員就坦言，條例草案通過當然無懸念，但成條草案最重要嘅成績表並唔係幾多議員支持通過或者發言，而係嚟緊年底選舉之時嘅投票率。據聞，地區政黨好早已經收到「柯打」，就推高投票率畀意見，指標係高過對上次立法會選舉嘅三成投票率，不過地區人士個個都話呢個任務都幾難完成。

 


　　有建制派就話，過往七成投票率已經係選舉競爭最激烈之下嘅「天花板」，按照泛民建制六四比黃金比例，三成投票率稱得上係建制票源嘅根本；要推高投票率，只能夠希望過往支持泛民嘅人都出來投票，但就算真係要有泛民人士參與，支持者可能都會認為：「選你出來都係無乜用，咁投嚟做乜？」最終都係徒勞無功。

　　條例草案通過之後，民主黨元老劉慧卿訪問黨主席羅健熙，佢就話都收到黨友有意參選改制後區議會嘅意願。不過參選唔係舉手就得，仲要過三關先入到閘，羅健熙就話未見政府有鬆手跡象，但就會鼓勵黨友嘗試，不以「躺平」態度對待區議會選舉。

　　建制中人就估計，政府既想有民主派人士參與，但又驚放咗入來嘅民主派人全部選贏，咁就好落政府同建制人士嘅面子，所以政府都陷入兩難局面。而呢種兩難亦正正會影響住個投票率，一環扣一環，對於政府而言，區選之路仍然係困難重重。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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