專欄早兩期先寫過官員「戰狼」回應，而今次主角就到返「戰狼中嘅戰狼」，保安局局長鄧炳強。



先講返事件先，民主黨主席羅健熙日前喺報章撰文，籲官員唔使「事事以嚴辭回應」，「多想想市民會如何閱讀政府官員發言」，提到鄧炳強早前回應持刀傷人案時講道：「如果見到有人『神情奇異』、『口噏噏』、『有少少兇暴性』應及早通知警方」。羅就話有關說法令人「非常吃驚」，「這種論調很易加強公眾對精神病的誤解和偏見，加深對患者的負面標籤、污名化和定型，甚至可能有帶頭歧視的效果」，跟政府推動精神健康嘅工作背道而馳。



文章刊登當日，保安局發言人立即嚴詞譴責羅嘅文章「斷章取義、混淆視聽，誤導讀者有關言論歧視某些社群」，認為羅健熙「對此善意提醒斷章取義，將言論歪曲成對精神病者存偏見、歧視等，我們對作者將該正面的防罪訊息扭曲演繹感到『非常吃驚』。」

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事件來龍去脈大概就係咁樣。政圈中人均認為，羅嘅文章，喺一個言論自由嘅社會係絕對無問題，因為官員嘅回應畀到大家嘅感覺真係人人都唔同，羅展述自己對鄧局長言論嘅睇法，合情合理合法。至於鄧局長如果真係「言者無心」的話，大可以發文澄清自己當日嘅言論觀點，「下下咁大力炮轟，係咪想以後無人敢再監察同批評政府？」



立法會議員謝偉俊（Paul）喺接受訪問講，現屆政府喺新制度下過分緊張，部分官員執行政策時「過左」和「國安化」。Paul就認為官員們有時可能過分解讀中央意思，以「寧左勿右」思想行事，「安全地為市民服務」將會影響發展，仲建議官員不應只局限於與內地城市交流，而是與全世界接軌。



的而且確，新一屆政府上任之後的確係步步為營，一眾官員「戰狼上身」、「寧左勿右」嘅姿態，市民都慢慢咁習以為常。官員「寧左勿右」主要都係避免出事而烏紗不保，但「左到盡」的話，對香港日後嘅發展會點？究竟係Hong Kong is back定係backward？