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21/08/2023

唐唐拋出「深水炸彈」，政府進退兩難

#立法會
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

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　　上周政壇最搶眼球嘅人物，點都係要數一位久未上榜嘅「政壇元老」，佢就係前財爺、前政務司司長、前特首候選人，現為西九董事局主席嘅「唐唐」唐英年。

 

（唐英年Facebook圖片）

 

　　唐唐上星期出席完一個活動之後見記者，無啦啦自爆，西九文化區管理局喺控制開支上面已經係「血流成河」，由原預計2022至23年度資金鏈斷裂，延至2025年3月先會斷裂，如果現時所有嘢維持不變，到時將無法再緊縮，故宮文化博物館同M+博物館，將唔會有錢舉辦更多展覽。

 

　　雖然「莫財」，但係管理局仍然決定不向政府尋求撥款，並已向文化體育及旅遊局遞交具體方案，以達致自負盈虧，待局方批准方案後就會對外公布。雖然佢無具體咁講方案詳情，但就明示暗示係從善用土地資源入手。

 

　　今次唐唐提出嘅「問題」，重點唔係喺問題本身，而係點解喺呢個時候講出來。熟知官場文化嘅人都知，同政府傾緊嘅任何方案，盡可能都唔好「見光」，正所謂「見光即死」，以唐唐政壇咁老練嘅身份同地位，無理由唔知；而佢仍然都選擇喺呢個時候爆出來，明擺政府上枱。有政壇人士認為，唐唐要喺佢主席身份下月底屆滿之前，先行講明自己已經盡咗全力向政府提交一個能夠自負盈虧嘅方案，做定唔做全取決於政府，「方案畀咗政府，仲講到明資金去到2025就會玩完，政府一係就跟佢地嘅方案，唔跟的話就要再注資，到時又要去立法會到解畫。但係今時今日嘅經濟前景，政府庫房已經唔可以隨隨便便就話拎幾百億去填氹，唐唐寧可掌握住佢身為主席尾聲呢個時間點去引爆，盡快迫政府去做決定，唔能夠再優柔寡斷，時間上可以話係恰到好處，亦免得下一任主席難做。」

 

（ 西九文化區網頁圖片）

 

　　有分析認為，唐唐提出嘅自負盈虧方案，涉及土地運用去達致獲取收入，並唔係單單一個政策局可以揸主意，涉及政府整體土地政策去配合，自必然無咁快可以拍板。政壇中人就話，學唐唐所講，西九文化區都唔想同民生去爭資源，先至會提出呢個自負盈虧方案出來，估計政府接納機會都好大，但政府同時都要考慮嘅係，2025年整體經濟會係咩環境，如果到明年經濟都仍然無起色，到時要賣西九靚地唔會有好價之餘，收返嘅錢又唔夠西九自負盈虧的話，咁邊個去孭飛？一連串嘅問號阻住政府去落呢個決定，只可以話，唐唐係最醒目嗰個。

 

 

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