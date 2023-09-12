但凡有天災，之後政府如果善後得唔好，就會有人怨。所以每次天災過後，亦係政府官員嘅「考牌」時間。剛剛經歷完「蘇拉」十號風球嘅風災、「海葵」殘留雨帶帶來嘅12小時黑雨，稱得上係連考兩次大牌。



（AP）



十號風球嗰次考試，可以話係畀政府有充足準備，話晒畀佢地知考試範圍，仲要有埋過去嘅考題參考咁款。咁都唔止，今次個風臨門減弱，就好似係臨尾換咗一份仲淺啲嘅考試卷，政府拎高分，順理成章也。



至於上星期五（8日）嘅黑雨，就好似係一次突擊考試，完全無範圍可跟，要靠自己嘅本事去應對。不過，由於兩次考試的確係相距太近，加上一次有得準備一次就突擊，兩次考試分別就非常明顯，亦令到兩次考試喺市民心目中嘅評分，有好大分別。



市民觀感差，最主要原因係見唔到有高級官員好高調咁出來「神態若定」咁指揮，咁樣個矛頭就直指向政務司司長陳國基身上，更加有人話政府官員係唔係「瞓晒覺」。的而且確，喺夜晚黑雨到第二日下午，陳國基先聯同其他政府部門首長出嚟講返善後工作，而期間唔少市民都喺大雨之下受苦受困，難免令市民氣上心頭。亦因為呢個原因，政府都專登向傳媒「爆料」，話陳國基並無「瞓覺」，更係徹夜指揮應對嚴重事態。



如果要Tina作為一個普通市民為今次黑雨政府嘅應對做評分，我覺得合格有餘。因為「五百年一遇」嘅大雨，你話要即時作出調配應對所有突發情況，基本上係無乜可能，出現個別地區嘅相對細規模嘅山泥傾瀉（紅山半島除外），可以話係過去幾十年相關政府部門努力嘅成果，呢個係值得肯定嘅。

（政府新聞處圖片）





不過作為官員，市民肯定會有更加高嘅要求，最起碼喺危急關頭要得到政府果斷嘅回應，例如適時宣布停課停工、一啲嚴重災區將會點樣善後、安排臨時應變措施等等。Tina都絕對相信陳司長係好努力，亦無去瞓覺； 但下一次再出現「千年一遇」嘅情況，司長或者其他官員就要記得，一定要畀市民知道「政府睇得好實」呢個訊息，否則乜災物災過後，只會係官災，官員當災！