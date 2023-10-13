新會期議員無得「蛇王」！

今日（13日）星期五，係立法會放完暑假之後再開番內務委員會嘅日子，亦可以話標誌住立法會回歸正常會議。

立法會議員係受薪「工作」，一般打工仔每年頂多都係得十幾日年假，而議員可以「放假」放成3個月，的確係一份超筍工。不過有唔少議員喺無會開呢段日子都仍然有唔少同議會相關嘅工作要處理，10萬蚊一個月又唔係淨係話開會同投票嘅，呢方面亦都要公道啲。

月前休會之後，有媒體就同一眾議員「埋單」派一派成績表，睇吓議員有無坐定定投足票，係咪夠勤力。結果成個年度24項政府法案，竟然當中有16項喺表決時，在席參與表決議員人數一半都無，表決時最少議員嘅法案僅係得11人在席，佔全體議員12%。Tina當時亦有引述過呢篇報道，可以話令到政圈一片嘩然。復會在即，班議員又會點樣面對？

先再次科普一下，投票係有兩種，一種係「記名表決」，即係每位議員都要喺位嗰度按下贊成、反對或棄權票；另一種就係大家就咁舉手，由主席望落去決定究竟係唔係大多數支持。前者會有晒會議紀錄，記低邊個議員投咗咩票，後者就只會話全體通過。所以「記名表決」一般都會有無形壓力，令到議員乖乖咁坐定定投票；而舉手的話，大家絕對係可以得過且過，亦所以有議案得12%人坐定定舉手投票。

立法會投票分記名表決及舉手表決兩種。(AP)

Tina聽聞，議會各個勢力嚟緊復會之後都將會有所安排，聽聞會非正式要求，所有議員要喺所有議案投票時，無論記名又好、舉手表決又好，都要坐定定喺度，無得再因為只係舉手通過，就唔出席議案嘅投票。

有議員就同Tina呻，話投票只係議員其中一項「工作」，可以話佔實質工作時間唔夠1%，但就被傳媒放大來講，「舉手投票，又唔會記得邊個支持邊個反對，而如果個議案真係無乜爭議的話，大家亦知道大家都係贊成，咁點解一定要議員個『肉身』喺會議廳呢？」呢位議員仲話，有陣時真係好難預料究竟有幾多議員會就議案發言，亦唔知大家發言會發幾耐，喺辦公室有時都真係未必趕得切返落去投票，「到時可能真係要全日留喺會議廳，行都行唔開！」