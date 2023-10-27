田北辰慘食檸檬，「三會」提名票未夠數

參加區議會選舉除咗要爭取選民投你一票以外，最困難其實係點樣搵到「三會」提名票，亦可以話係區議會嘅一道「關卡」。唔好以為呢個關卡專係用來閘住非愛國者或者一啲無厘頭參選人士，估唔到嘅係，就連政治老手田北辰，亦都為咗「三會」提名票東奔西走。

田二少創辦嘅實政圓桌有派人參選，不過佢上周已經公開咁話，派咗5個人出選，但竟然有4名參選人一直拎唔到「三會」提名。不過佢上一個政黨、新民黨嘅主席葉劉淑儀喺佢公開話無票之後，拋出大大條橄欖枝，指田二少做過新民黨副主席，其實可以搵新民黨「三會」成員爭取提名，仲明言話會「幫手」。田二少見葉太不計前嫌，更大讚葉太有「大局觀」。

獲得唔同黨嘅人雪中送炭，以為坐定粒六，點知事件峰迴路轉得過分。之後田二少爆料，話自從葉太講咗話幫手之後，一直都唔能夠直接聯絡到葉太，其中一次葉太接電話之後仲立即cut線。田致電兩日後就收到葉太秘書通知，話可以搵副主席黎棟國，黎棟國就叫田二少提交參選人政綱等資料，表示之後會由新民黨內部決定。

新民黨日前就正式宣布，「不會給提名票予實政圓桌參選人」，田二少今次真係一場歡喜一場空。佢老哥自然一肚氣，接受傳媒查詢時就話：「既然係咁，你（葉太）當初公開講係為乜呢？」

田二少創辦嘅實政圓桌派出5人選區議會。（田北辰fb圖片）

Tina同政圈中人八卦過，話件事本身就好簡單，以葉太嘅江湖地位，打個電話要幾十張提名票都唔會係大問題，所以一開始葉太真係出於幫到就幫嘅心態。不過後來田二少來電未能接聽，佢又急急腳咁同傳媒爆料話搵唔到葉太，極有可能就係呢個位觸動到「姐姐」，「姐姐」可能一氣之下就決定揸正來做，由黨友自己去做決定畀唔畀提名票。而由於葉太無提及過一定要畀，咁新民黨同田二少依家已經無晒瓜葛，好自然就反對畀票，演變成依家呢個終局。

政圈中人仲話，今次事件畀到公眾一個非常唔好嘅觀感，就係選區議會要得到「三會」提名難過登天，有心想服務社會嘅有能之士，只要你唔識人嘅話亦都無計可施，咁呢個選舉制度又是否稱得上係「公平、公開、公正」？大家自行判斷。