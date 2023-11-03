選舉近了，「廝殺」來了，氣氛熱了？

全世界搞親選舉都係一樣，候選人比拼嘅並唔係自己有咩比對手優勝，而係對手有咩衰過自己，揭人瘡疤永遠都係最有效嘅招數，就連香港完善咗選舉制度後，一個反對派都無，呢一招似乎仍然係首選。

剛剛被揭瘡疤嘅就係「政壇姐姐」葉劉淑儀。近日香港主辦一個以推動性傾向平權為目標嘅「同樂運動會」（同運會），唔單止得到政府幾個部門提供協助，並且搵來行會召集人葉太做主禮嘉賓。讀者都知道，每次講親性傾向平權呢個議題，社會上都係爭議不斷，甚至出現兩極化嘅爭拗，喺議事堂上亦係一樣，有幾位議員一直以來都有鮮明立場。

而今次事件，帶頭嘅就係選委會界別嘅何君堯。日前何君堯拉埋另外幾位議員開記招，要求政府立即取締同運會，又話呢個活動明就係一個運動會，暗地其實係鼓吹同性婚姻合法化，並質疑佢哋嘅資金來源，仲拉埋去可能危害國家安全。何更加喺記招質疑葉太出席同運會主禮，高聲要求葉太辭任行會召集人。兩個議員之間火藥味之濃，真係完善選舉制度之後都未見過。

同樂運動會找來行會召集人葉劉淑儀擔任主禮嘉賓，竟在政圈掀起一場風波。（同樂運動會fb圖片）

葉太亦唔係省油燈，其後即刻喺社交媒體拍片質疑何君堯目的，係唔係因為選舉而抹黑佢同該黨候選人。葉太仲話近日佢黨嘅候選人已經不斷被人抹黑，話佢所屬新民黨支持同性婚姻合法化，「無論喺街上或網上抹黑我哋嘅人，唔好用咁負面嘅競選策略惡劣手法，拖低未來新區議會嘅選舉文化」。

有同何君堯一齊出席記招嘅議員立即同何劃清界線，話如果一早知道何會咁樣向葉太開火，佢哋都唔會出席記招。佢哋私底下仲透露，何君堯政治能量比出席記招嘅大部分議員都高，同葉太開火搞到上晒新聞，西環都未必耐得佢何，但如果畀西環有錯覺佢哋係聯群結隊去炮轟葉太，咁成件事將會升溫到另一層次，所以眾人有必要急急澄清。

至於成件事係咪選舉嘅政治抹黑，有媒體都即刻刊登偵查報道，睇睇近日喺葉太社交網站惡意留言嘅戶口，或多或少都見到呢班人嘅身影，並指向另一個政團，而該政團當然係有候選人參與12月區選。無論如何，葉太身經百戰，可以話百毒不侵，呢啲對佢來講可能都係小打小鬧，動搖唔到佢或者該黨嘅候選人。區議會選舉成敗，在於氣氛夠唔夠熾熱，令到細黨嘅支持者都出動投票，先有機會動搖到大黨嘅鐵票。但觀乎市面選舉氣氛，真係比夜繽紛仲要冷，非大政團候選人可能要再揭多啲瘡疤先見成效。