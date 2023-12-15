  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

15/12/2023

區選結果或將加劇建制黨派之爭

#立會透視鏡 #立法會 #區議會選舉 #民建聯 #工聯會 #香港新方向 #政治 #香港
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　區議會選舉塵埃落定，估唔到一場事前咁唔被睇好嘅選舉，最終都能夠咁戲劇性收場。唔少人唔睇好投票率，點知喺政府力推之下都推到上27%，仲要臨收工搞到個系統故障要加時作賽，真係劇本都好難寫到咁精彩。

 

　　今次選舉，焦點並不在於邊個選區選到咩人，而係各大政團最終能夠收割到幾多議席。直選議席方面，44個地區直選選區，一共有88個席位，貴為香港第一大黨嘅民建聯，每區派出一個人，最終只係得3個人落馬，一共奪得41席之多，成功率達九成三。另外佢哋喺地委會界別共有77人參選，68人贏咗，成功率亦有八成八。透過呢兩個選舉已經囊括109席，仲多過梁山泊嘅好漢。

 

　　睇番搶灘第二位嘅建制派工聯會，25人出戰直選，7人落選，18人搶到議席，當選比率都有七成二，但喺地委會選舉，21人出選就只係得9人當選，即係合共僅取得27席，只係得民建聯嘅四分之一，更遑論其他議席更少嘅新民黨、自由黨同經民聯。

 

民建聯及工聯會是今次區選得到議席最多的頭兩大政黨。（資料圖片）

 

　　民建聯紮根地區咁多年，得到較多議席自然係好正常嘅事，例如2015年區議會選舉，全部議席都係直選，佢哋派出171人出選，都有119席，放飛其他建制派政團。不過有其他建制中人就指出，今次完善咗嘅區選制度，直選畀民建聯拎到44席都無問題，但問題在於連地委會界別佢哋都拎到咁多席，畀人嘅感覺就係成個選舉遊戲出現明顯偏差，搞到其他政黨都不是味兒。

 

　　呢位建制中人表示，依家無咗泛民，全部建制派對陣，好明顯嘅一個效果，就係無論地區直選定地委會選舉，「識得人多就有著數」，佢又話：「大家講嘅政綱都差唔多，喺市民心目中亦都覺得選到邊個都差唔多，所以投票率創新低，而咁嘅環境之下，有樁腳、動員能力強嘅政黨，優勢顯而易見。而民建聯過往做區出身，咁三會入面好多人都有民建聯背景或者同民建聯領導層都係熟絡，進一步鞏固佢哋嘅優勢。試問一日個選舉制度不變，啲細黨或地區聯繫無咁強嘅政團，有乜可能同到佢哋競爭？」而喺選舉期間，已經出現工聯會嘅重量級人馬專係去幫民建聯嘅對手站台嘅現象，好明顯就係大家對於「大黨」好有怨言。

 

　　仲有個細政團叫香港新方向，讀者可能無聽過，不過佢哋嘅立法會議員張欣宇都算係曝光率幾高嘅議員。佢哋區選出五人，僅僅得一個當選，地委會更加無派人去選。之後佢哋就向全港市民發公開信，信中有一段提到：「政治，從來不應該只是僅僅取悅粉絲或圍爐埋怨的遊戲。政治，本就應當回歸到市民日常生活的每一天。」呢一句正正道出成個新選制之下，要贏，就要靠圍爐、就要靠日常生活嘅每一天去取悅粉絲。睇嚟未來兩年（現屆立法會餘下任期），各大政團都會諗諗計點樣減低「大黨」嘅影響力。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立會透視鏡 #立法會 #區議會選舉 #民建聯 #工聯會 #香港新方向 #政治 #香港

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk