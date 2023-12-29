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29/12/2023

區議員要交功課，新丁上場感頭痛

#立法會 #立會透視鏡 #區議員 #區議會 #夏寶龍 #政治 #香港 #愛國愛港
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　話咁快2023年就去到尾聲，先喺度同各位讀者講句新年快樂，希望2024年大家搵得更多，身體健康。

 

　　唔少人每到年尾都會為自己定下一個來年嘅目標，希望自己比去年更進一步。2023年底肯定會有470位香港人為訂定目標而感到頭痛，佢哋就係即將上任嘅新一屆區議會議員。

 

　　上星期五，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍喺全國港澳研究會成立10周年研討會上發表重要講話，當日仲吩咐所有候任區議員都要出席香港嘅直播「細心聆聽」。夏主任成篇講話嘅主題就係「以實際行動詮釋愛國愛港，奮力譜寫『一國兩制』實踐新篇章」。

 

港澳辦主任夏寶龍上周五發表重要講話，當中提到區議員要用實際行動為香港做事。（港澳辦網頁圖片

 

 　　夏主任發言嘅全文，好強調用「實際行動」而唔再係空口講白話咁去做愛國愛港嘅事，亦特別提到社會上幾個層級要做好嘅工作，除咗特區政府一眾有實權嘅人士之外，區議會、政團社團、工商界別甚至係廣大青年，都應該參與其中，要有行動去令到香港做得更好。

 

　　470名區議員要有咩行動？夏主任就講到，區議員作為特區政府施政嘅助手、市民解決問題嘅幫手，要做好上情下達、下情上報，更加要將精力放喺服務居民上，把社區居民大事小情放喺心上，了解佢哋嘅急難愁盼，幫助解決日常大大小小問題。

 

　　有深厚地區服務經驗嘅「區佬」就同Tina講，夏主任嘅講話內容可以話係無乜新意，但細心咁睇亦可以話係處處重點。佢解釋，主任提到嘅工作內容，其實都係過去區議員日常協助居民處理嘅事情，做開嗰班就唔覺得有咩特別。而主任講話要一眾候任區議員坐定定咁聽，一就係要表達新制度下嘅區議會雖然只係諮詢架構，並無實權，但其實都係有實際嘅工作目標，並且要做得到位，唔可以做衰；其二就係要話畀一眾新議員，特別係委任嗰班知道，唔好諗住係委任就唔使做地區服務，佢哋一樣要跟足主任指示，好好咁幫居民排難解憂。

 

　　服務地區居民，從來都係知易行難，特別一班無政黨無經驗嘅新丁區議員，喺今時今日選區咁大嘅情況下，選區頭同選區尾嘅居民所面對嘅問題都已經可以好唔同，確實係無從入手。全港最大黨民建聯都需要搞一個培訓班為黨內嘅新人補習，聽聞無地區服務背景嗰班新丁依家叫晒救命，希望喺出面搵到有經驗嘅人做盲公竹，甚至有議員打趣咁話，話唔定未來會有更多無黨派議員會陸陸續續加入各大政團，「西瓜靠大邊」，利用大政團嘅資源去幫輕自己嘅工作。

 

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