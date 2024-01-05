立法會第三把手忽換人，為接班大主席鋪路？

立法會呢一屆剛剛過咗一半，進入第三年，新人都理應慢慢上手，而一眾舊人亦都摩拳擦掌，準備接受一啲更重要嘅崗位，目的當然係更上一層樓。

立法會入面最大嘅當然係大主席個位，其次就係內務委員會嘅正副主席，再之後就係財務委員會嘅正副主席。大主席梁君彥年紀有番咁上下，斷估做埋今屆就應該功成身退，坊間一直都傳依家嘅第二把手，即內會主席李慧琼，會順理成章頂替佢個位置。不過第三把手、內會副主席人選剛剛作出調動，就令呢個順理成章唔多順。

四朝立法會元老陳健波，今年會接替馬逢國擔任內會副主席，消息喺周初一公布，政圈隨即有一陣躁動。之所以躁動，第一就係年紀。要知道通常呢類換人，都係一代新人換舊人，就算唔係話好新，接棒者年紀起碼都係細過舊人，但陳健波今年已屆七十，仲老過馬逢國，呢樣就幾令政壇出乎意料之外。

陳健波身為行會成員，倘做立會代主席會否有角色衝突？（資料圖片）

躁動之二就係身份地位。陳健波之前貴為財委會主席，功勞當然有目共睹，但新一屆佢加入行政會議，好自然就要放棄財會主席一職，點知咁快又話做番內會副主席，雖然無話行會成員唔可以做內會副主席，但始終第三把手周不時都會坐上去立法會代主席個位，再加上佢又有行會成員身份，審議法案時有無角色衝突？呢啲都要進一步探討。

依家政圈最主流嘅睇法，就係馬逢國多次坐喺主席位都無乜精神開會，所以要換個人避免再有尷尬情況發生；更重要嘅係，要為來屆立法會主席鋪路。不過Tina又奇怪，似乎過去坊間一直以為曾鈺成入室弟子李慧琼將會順利接手大主席一職，依家竟然有機會搵個年紀咁大嘅陳健波做，又點合情理？打探之下似乎有兩大原因，第一就係李現時身兼人大常委，而人大常委經常要返北京開會，所以未必適合出任立法會主席職務，過往好似范太范徐麗泰亦都係卸任咗議員之後先做人大常委，而李做常委無耐，暫時好難再委以重任；另一個原因就係李過去形象唔夠硬淨，坐主席位難以鎮住各方勢力，擔心佢上場可能多添變數。

咁唔通真係無人揀到要揀個70歲嘅上任做立會主席？政界中人分析，如果李真係唔能夠接棒做下屆主席，咁點都要安排一個人坐上去，觀乎立法會，能夠有足夠政治能量亦又壓得住場嘅議員，三隻手指都數得晒，而陳健波最大優勢就係無政黨包袱，過去主持亦透明公正，做住一屆再物色可靠人選，都不失為權宜之計。