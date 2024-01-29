  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

29/01/2024

23條立法，重視程度遠高於《國安法》

#國安法 #立會透視鏡 #李家超 #葉劉淑儀 #廖長江 #梁美芬 #張宇人 #鄧炳強 #23條立法 #立法會 #香港脈搏
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　行政長官李家超上星期去立法會出席互動交流會，其中一個環節係專講《基本法》23條立法，議員發言發問極為踴躍，大家發言嘅方向，同當年由葉劉淑儀做局長推銷23條立法時真係天淵之別，議員全程零質疑，掉番轉頭係全面配合立法。

 

　　23條立法如箭在弦，咁站在政府嘅角度，擔心嘅當然唔再係條例會唔會過，而係條例掟咗出嚟之後，外界特別係外資、外國領事、所有嘅外部勢力，對條例嘅睇法係點，任何可能會觸動到反對聲音嘅「星星之火」，都要盡可能喺擴散之前整熄佢。

 

　　所以李家超先會特別提到，會設立「應變反駁隊」，專門去監察所有網上輿情，做好應變工作。至於「應變反駁隊」由邊個主導，據聞就會由玩社交媒體特別出色，兼且係主責立法工作嘅保安局局長鄧炳強親自操刀，其他相關嘅司、局、處，例如律政司、新聞處等等，都會喺「應變反駁隊」中有一席位，負責協調工作。

 

《基本法》23條是有關國家安全的條款，禁止七類危害國安的行為。（資料圖片）

 

　　有政圈中人就指出，今次23條立法，感覺上重視程度仲緊要過《香港國安法》，而用「反駁隊」呢個名，好明顯睇得出，政府係預咗會有好多針對23條立法嘅不實言論喺網上傳出，甚至係用懶人包等方式，喺社交媒體、通訊軟件等快速傳播。政圈中人仲話，呢啲不實言論估計都係由海外傳番過嚟香港，要執法係非常困難，所以最快嘅做法唔係澄清，而係反駁。所以特首用「反駁隊」呢個名，就係想採取一個主動權，一有不實，就撲出嚟反駁，而「反駁隊」成員更可能要分更長時期運作，避免一啲不實言論喺凌晨時分傳出，到早上先反駁就已經處於下風。

 

　　另外聽聞，立法會每一個板塊都將會全方位工作去配合23條立法，地區、功能組別同選委界別都各自會被安排任務，要做到滴水不漏。至於重中之重，當然就係成立法案委員會去審議23條，聽聞唔少議員都相當踴躍，已經打定開口牌，估計要抽籤先入到去委員會。而頭牌做主席嘅更會係「名流青史」，所以幾個大牌議員都表示有興趣，自由黨張宇人已經話自己乜嘢委員會主席都無，就係為咗審23條。過去佢都立咗不少汗馬功勞，包括中大改革等等，但係佢身兼行會成員嘅身份就似乎有欠公正性，再加上佢唔係法律界，要審呢條法律似乎未必安到政府嘅心。如果要喺有律師背景嘅議員之中搵個「定海神針」，似乎廖長江或者梁美芬就最大可能，不過都要睇睇背後各方勢力嘅角力，先能夠定到主席人選。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#國安法 #立會透視鏡 #李家超 #葉劉淑儀 #廖長江 #梁美芬 #張宇人 #鄧炳強 #23條立法 #立法會 #香港脈搏

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk