23條立法，重視程度遠高於《國安法》

行政長官李家超上星期去立法會出席互動交流會，其中一個環節係專講《基本法》23條立法，議員發言發問極為踴躍，大家發言嘅方向，同當年由葉劉淑儀做局長推銷23條立法時真係天淵之別，議員全程零質疑，掉番轉頭係全面配合立法。

23條立法如箭在弦，咁站在政府嘅角度，擔心嘅當然唔再係條例會唔會過，而係條例掟咗出嚟之後，外界特別係外資、外國領事、所有嘅外部勢力，對條例嘅睇法係點，任何可能會觸動到反對聲音嘅「星星之火」，都要盡可能喺擴散之前整熄佢。

所以李家超先會特別提到，會設立「應變反駁隊」，專門去監察所有網上輿情，做好應變工作。至於「應變反駁隊」由邊個主導，據聞就會由玩社交媒體特別出色，兼且係主責立法工作嘅保安局局長鄧炳強親自操刀，其他相關嘅司、局、處，例如律政司、新聞處等等，都會喺「應變反駁隊」中有一席位，負責協調工作。

《基本法》23條是有關國家安全的條款，禁止七類危害國安的行為。（資料圖片）

有政圈中人就指出，今次23條立法，感覺上重視程度仲緊要過《香港國安法》，而用「反駁隊」呢個名，好明顯睇得出，政府係預咗會有好多針對23條立法嘅不實言論喺網上傳出，甚至係用懶人包等方式，喺社交媒體、通訊軟件等快速傳播。政圈中人仲話，呢啲不實言論估計都係由海外傳番過嚟香港，要執法係非常困難，所以最快嘅做法唔係澄清，而係反駁。所以特首用「反駁隊」呢個名，就係想採取一個主動權，一有不實，就撲出嚟反駁，而「反駁隊」成員更可能要分更長時期運作，避免一啲不實言論喺凌晨時分傳出，到早上先反駁就已經處於下風。

另外聽聞，立法會每一個板塊都將會全方位工作去配合23條立法，地區、功能組別同選委界別都各自會被安排任務，要做到滴水不漏。至於重中之重，當然就係成立法案委員會去審議23條，聽聞唔少議員都相當踴躍，已經打定開口牌，估計要抽籤先入到去委員會。而頭牌做主席嘅更會係「名流青史」，所以幾個大牌議員都表示有興趣，自由黨張宇人已經話自己乜嘢委員會主席都無，就係為咗審23條。過去佢都立咗不少汗馬功勞，包括中大改革等等，但係佢身兼行會成員嘅身份就似乎有欠公正性，再加上佢唔係法律界，要審呢條法律似乎未必安到政府嘅心。如果要喺有律師背景嘅議員之中搵個「定海神針」，似乎廖長江或者梁美芬就最大可能，不過都要睇睇背後各方勢力嘅角力，先能夠定到主席人選。