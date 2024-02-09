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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

09/02/2024

美斯事件持續發酵，只有香港係輸家！

#立法會 #立會透視鏡 #美斯 #香港脈搏 #政治
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　美斯周日（4日）來港唔落場事件，經過多日發酵，久久未能平息，而事件更加有愈演愈烈之勢，令到香港再次成為國際政治角力場所，「盛事變政事」，相信全港市民都始料不及。

 

　　球迷付出真金白銀，唔計買黃牛票，最多畀近五千元，都係希望入場親眼見到「球王」踢波。球王以有傷在身為理由，人在香港，但幾乎係全程no show，傷透廣大香港、內地球迷嘅心，再加上球王喺日本嘅表現相比，難以令人唔覺得，香港成為咗「水魚」。

 

　　事件當然值得球迷提出佢哋嘅不滿，甚至係控訴，都係理所當然，因為大家都係真金白銀付出咗而又得唔到佢哋預期嘅「服務」。但上升到政府多次發出官方聲明，甚至喺主辦方唔再申請政府M品牌資助之後，政府繼續以極高層次級別官員，包括文體旅局局長以至特首出聲，就顯示出政府未諗到所產生嘅漣漪效應，會擴散到去有立法會議員諗緊用唔用《權力及特權條例》去調查，以至中國官媒發社評將事件扯上「不排除外部勢力讓香港難堪」嘅講法，連帶阿根廷國家隊去中國比賽都可能會有影響。

 

美斯在香港的表現雖然傷透球迷的心，但政府政治化的處理手法或會窒礙香港日後舉辦盛事。(AP)

 

　　美斯唔落場再加上喺香港口黑面黑，排除咗真係受傷唔踢得，原因估計不外乎三個：一、錢嘅問題，戲金唔足以令美斯落場，又或者無美斯自己嘅贊助商參與，所以佢都零興趣落場；二、主辦方嘅問題，據報道亞洲之行幾個地點嘅主辦方，除咗香港嘅Tatler Asia，全部都係同美斯關係密切，而Tatler Asia可能只係國際邁阿密老闆碧咸嘅老死，甚至可能係臨時加單要來香港，令到美斯有所不滿，所以全程黑面；三、香港嘅問題，美斯賽前賽後避免同特首及其他官員碰面，似乎係有心避見，係咪因為政府之前提出希望美斯可以幫手宣傳香港，而令到美斯心存芥蒂？真係美斯自己先知。

 

　　有商界立法會議員直言，事件由第一日已經引起全球關注，全世界都望住香港，作為國際金融中心，無論事件本質涉唔涉及政治，政府嘅處理手法都應該係走向非政治，要畀世界睇到香港嘅處理手法係成熟、大器，「依家搞到戰狼上身咁，外面嘅人會點諗？日後各界運動項目嘅大牌運動明星，以至國際頂流歌星等等，會唔會怕咗香港嘅政治氣氛而唔再揀香港？咁政府仲話要搞更多盛事，係咪真係得個講字？情況再惡化落去而唔去止蝕，輸嘅唔會係美斯、國際邁阿密或者係主辦方，只會係香港！」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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