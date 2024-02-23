  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

23/02/2024

陳穎欣「博流量」弄巧反拙

#立法會 #立會透視鏡 #陳穎欣 #曾鈺成 #香港脈搏
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　「完善選舉制度」之下嘅立法會，果然係五光十色，更加係閃到火花四射。

 

　　工聯會立法會議員、自稱係KOL（意見領袖）嘅陳穎欣，日前喺佢自己擁有超過30萬粉絲嘅YouTube頻道，向立法會前主席曾鈺成發炮，批評呢位民建聯殿堂級人物就《基本法》23條立法發表嘅觀點係「關鍵時刻造反」。一片激起千重浪，兩年立會經驗挑戰元祖級人馬，結果民建聯何俊賢要喺咪兜前面發炮還擊，暗批陳穎欣行為係「博取流量及違反愛國者治港」，仲話強烈譴責。

 

　　唔係陳穎欣咁樣提起、唔係何俊賢咁樣回應，Tina都留意唔到曾鈺成嘅講法，證明曾所言其實係幾咁mild，難以講到話會影響到23條立法，更加唔會令市民反對23條立法。再加上，曾鈺成政治智慧之高，唔由得Tina評論，一個堅實愛國者之口講得出嘅，又點會係「造反」之言？「博取流量」呢個形容，絕不為過。

 

建制派後輩陳穎欣在網上批評元祖級人馬曾鈺成「關鍵時刻造反」，惹來政圈熱論。（陳穎欣YouTube影片截圖）

 

　　事件發生之後，立法會內私底下議論紛紛，據聞大部分人都認為，陳既然貴為立法會議員，一言一行確實應該謹慎，唔可以因為自己有另一頂帽係KOL，就可以喺社交平台口沒遮攔去博取流量，有議員更加形容：「我就唔信佢夠膽喺議事堂上對阿曾發出同一樣嘅批評，既然係咁，即係佢應該都知道有啲咩應該講、有啲咩唔應該講。」

 

　　有政界中人就指出，今次事件更加反映出，現時愛國陣營之中已經出現不少裂痕，長此下去會唔會為政局添煩添亂，真係未知之數。嗰個政界中人又話，何俊賢咁高調企喺咪兜反擊陳穎欣，其實係將事件放到最高層次，等同係代表民建聯向工聯會下戰書，將兩個以前一直合作無間嘅基層藍營政黨放喺對立面，「根本就等於話畀大家知，兩個最大基層政黨依家已經無合作空間」。

 

　　至於裂痕從何而來，應該係由完善選舉制度之後，多次嘅選舉，包括立法會選委會議席補選、區議會選舉等等，工聯會都明顯大幅落後民建聯，聽聞「工記」內部已經有不少微言，話「民記」以大欺小、盡攬資源等等。早前立法會爆出一單感情糾紛，當中主角更傳聞係「民記」中人，據聞最大嫌疑嘅爆料者，亦正正係陳。綜合一路以來嘅脈絡，睇得出「工記」「民記」兩大政黨已經難以再有合作機會。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #立會透視鏡 #陳穎欣 #曾鈺成 #香港脈搏

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk