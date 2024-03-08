  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

08/03/2024

立會高度戒備，23條開快車不容有失

#立法會 #立會透視鏡 #香港脈搏 #政情 #23條立法 #香港
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　新時代就有新效率，完善咗選舉制度嘅立法會，亦都非常罕有咁畀大家欣賞吓，咩叫「高效率」。行政會議噚日（7日）先通過23條立法刊憲，即日立法會主席就已經宣布今日（8日）臨時召開立法會會議，淨係就住23條立法提出首讀同二讀，而立法會嘅相關小組委員亦都搖身一變成為法案委員會，同日下午開始審議相關條文。效率之高，前所未見。

 

　　有政界中人就話，一般來講，政府法例刊憲之後，其實就已經可以安排喺立法會首讀同二讀，由於下星期三（13日）本身都已經有會議，正常來講，下星期三進行首讀同二讀亦都係非常正常，「真係睇唔到下星期三同今日進行首讀同二讀有咩大分別，其實都只係短咗五日時間，而喺整個立法過程之中，五日真係微不足道」。

 

　　另外有立會中人透露，本身下星期三係無立法會會議，因為預期北京正進行兩會，後來知道兩會喺星期一（11日）閉幕，立法會主席梁君彥早兩星期就話經過重新調配之後，會喺下星期三開番立法會。當時大家就估計，好大可能同遷就23條立法進行首讀同二讀有關，「既然都加番個會喺13號，點解唔索性留番13號先一次過呢？唯一解釋，就係阿爺下命令『快』，所以政府同立法會就罕見咁高效配合」。

 

23條立法忽然加速，立法會罕有地高效率配合。（資料圖片）

 

　　立法會各黨派都不約而同咁話，大家都係最後一刻先被通知，要喺今日加開立法會會議首讀同二讀，證明背後各方勢力都係熱鍋上嘅螞蟻。普遍嘅估量就係，阿爺唔希望立法期間節外生枝，特別係歐美政府先後就23條立法開聲反對，海外媒體更加刊登一啲令到特區政府尷尬嘅報道，所以就要盡快立法。有立法會議員私底下仲用周星馳電影《功夫》裏面一句經典台詞「天下武功，無堅不摧，唯快不破」去形容，認為今次立法只能夠「快」，先帶來「定」。

 

　　照現時嘅脈絡，立會中人估計，法案委員會審議完之後會交上內會報告，再去立法會恢復二讀辯論同三讀，正路4月10日嘅會議應該可以處理完成，再快手啲，甚至喺3月27日就已經成功立法。有立法會議員相信，恢復二讀辯論，所有議員都會起身發言，但問題就係，究竟會有幾多個議員嘅發言能夠發揮到「辯論」嘅精髓，提出「反方」嘅意見呢？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #立會透視鏡 #香港脈搏 #政情 #23條立法 #香港

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk