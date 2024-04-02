新「三會」被質疑「塘水滾塘魚」

復活節假期尾聲，喺噚日4月1日愚人節嘅日子，政府宣布將近3000人嘅委任名單，呢個名單係擔任俗稱「三會」嘅分區委員會、地區撲滅罪行委員會同埋地區防火委員會嘅委員。委任人數眾多，本來市民都無乜特別感覺，之但係今次政府委任三會成員嘅名單，不單止全數委任現任區議員，更加有唔少「敗部復活」，出現「政治酬庸」、「塘水滾塘魚」呢個觀感。

民政及青年事務局局長麥美娟，噚日委任1937人為新一屆分區委員會委員，另外有536人獲委任為地區撲滅罪行委員會委員，地區防火委員會就有526人獲委任為委員，任期兩年，即係全數有2999人被委任，比上屆三會共有2533人，增加466人，即增加約18%。

上一屆委任三會之時，民主派奪得近九成區議會議席，政府亦都唔再委任區議員做三會工作，仲解釋話「希望委任其他有志服務社會的合適人士為分區委員會委員，以廣納不同界別人士的意見」；點知今年三會，就全數吸納現屆區議會470名區議員，徹底推翻當日所講嘅解釋，予人「塘水滾塘魚」之感。

現屆區議會470名區議員，全數獲政府委任入三會。（資料圖片）

部分喺區議會選舉之中落敗嘅候選人，亦得到政府青睞。最令人不解嘅係，好似地方直選全港最低票數（253票）、連3000元選舉按金都拎唔番嘅油尖旺選區落敗候選人孫逸仙，就獲委任為油尖旺南嘅分區委員會委員；另外其他區亦有唔少極低票落選嘅人士，一樣有得被委任，「政治酬庸」之說不脛而走。

有地區政界中人就同Tina講，其實選得區議員嘅都係有心服務市民嘅人士，更何況呢個年頭，仍然肯出嚟服務社區嘅人真係買少見少，政府委任呢班「敗部」入去三會之中，其實只係一個政治現實，「可以揀嘅人真係唔多，來來去去都係呢班人，仲要有咁多個位要填，政府真係唔易做㗎」。

而呢位政界中人更加指出，三會過往幾乎係無實權喺手，但自上年區議會選舉之後，佢哋就某程度上掌握咗區議會選舉嘅「入閘機」，變成架構上嘅一個重要「守門員」，所以政府揀人方面又多咗好多顧忌，「一個新仔話想服務市民，咁政府都要花唔少精力去做審查，所以揀新仔都唔係易事，變相一班現任區議員同選過上年區議會嘅，就必然係『身家清白』，被選中係必然，亦係大家一早預計咗，你覺得佢哋係『塘魚』都無辦法」。