杜拜王子風波揭示制度有問題？

中東杜拜阿里王子(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)風波真係一浪接一浪，繼被傳媒報道家族辦公室入面嘅管理層身份學歷存疑，再發現辦公室喺杜拜所報嘅地址並非咩一級商業區，王子之後就突然取消喺香港成立家族辦公室嘅開幕禮。之後傳媒再踢爆，王子原來曾經喺菲律賓勇闖歌唱事業，早兩日佢嘅辦公室網站仲一度停運，連帶香港恒生大學亦都修改新聞稿，刪咗委任佢做榮譽教授同簽合作備忘錄嘅內容。只可以話，呢位Prince Ali，真係呼風喚雨過阿里巴巴入面盞神燈。

王子之前就透過發言人講過，取消開幕禮係因為屋企真係有急事，會繼續喺香港進行投資，並會喺5月再返嚟香港搞過。亦因為呢個「承諾」，暫時都未見到各方，包括立法會方面對於今次事件有乜嘢大動作，公開評論、質詢等等都未見有。

阿里王子的辦公室網站一度停運，惹來種種揣測。（網上截圖）

Tina於是同商界議員交流吓意見，佢哋其中一點都幾一致嘅，就係王子的確係來自杜拜王室，呢個亦得到阿聯酋方面嘅認證，而王子既然話5月會再嚟香港搞家族辦公室，咁就畀啲時間對方，等佢處理好自己嘅事務先再講。其中一位議員仲話：「依家批評佢混水摸魚的話亦都係唔公平，佢有5億美金投資香港，同新聞報道佢嘅嘢係絕對無衝突，所以一切批評，應該等到5月，真係無著落先再講。」

去到呢一分鐘，正如有評論所講，呢位王子真係無呃過香港一蚊，不過佢嘅出現，以至政府嘅高調，的而且確將政府放咗喺一個非常尷尬嘅位置。有高級公務員同Tina講，過往要出一份新聞稿，或者係部門回覆市民或者立法會議員嘅查問，都要過五關斬六將，確保新聞稿或者回覆無錯，「滴水不漏」，先至敢出街，確實好難想象，一個人話自己係王子，有5億美金投資香港，背景審查竟然有咁多甩漏，「傳媒查到嘅嘢，政府點會查唔到？甚至應該查得更深入！無查的話當然要問責，如果查咗而又覺得有啲可疑的話，點會高調到由特首去接見？單單係呢樣，就應該要有人出嚟孭鑊！」

不過嗰位高級公務員都補充，邊個介紹呢位王子畀政府高層亦都係「孭飛」嘅關鍵，「如果一個有頭有面、有錢又有地位嘅人，介紹個生意拍檔畀你識，話可以同你合作傾吓大茶飯，咁你同你嘅夥記講話要同佢一齊搵食，夥記仲會唔會有所質疑？最終出事唔通又要問責番個夥記話佢點解唔查清楚先？如果今次王子事件就係呢個情況的話，就更加令人擔心，因為咁就代表香港原有嘅制度同核心價值正一步一步被侵蝕，惟有希望王子真係5月捧住5億美金來港，話畀大家知佢係真王子啦！」