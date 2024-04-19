  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

19/04/2024

管治威信不能滅，沙田T4政府企硬

#立法會 #立會透視鏡 #T4 #沙田 #財委會 #林素蔚 #政情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　23條立法之後，中環精英都真係要同阿爺交功課，拼經濟、謀發展，不過第一大關「垃圾徵費」睇嚟就受到各大政黨嘅壓力，唔胎死腹中都會一定程度延後，唔多唔少都幾落中環面。而另一大關「沙田T4項目」，又再一次考驗各路人馬嘅政治智慧。

 

　　沙田T4主幹路工程，造價高達71.6億元，喺政府莫財乜都要減之下，當然惹起爭議，早前更要臨時抽起撥款申請，或要增潤一下文件。日前立法會財委會特別會議上，唔少議員都關注政府有無可能再調低價錢，有傳聞就話，政府左減右減，最多都只係微減到2億至3億元，九牛一毛，未必回應到部分議員嘅期望，但仍然計劃下月初提交財委會審議。

 

　　今次呢個撥款申請，帶頭反對得最勁嘅就係從屬政治聯盟C15+嘅新界東南立法會議員林素蔚，佢接受傳媒查詢時就講過項目造價離譜，如工程造價最後無大幅降低，或無替代方案，就算再上財委會，個人都會投反對票。同佢同一陣線嘅另外三位議員楊永杰、張欣宇同梁文廣（都係屬於C15+，不過佢哋另外稱自己係A4聯盟），都某程度上表示過難以支持撥款，最終會唔會反對都係睇政府最後定案。

 

政府指T4可解決沙田、火炭、石門及馬鞍山等地區的交通擠塞問題；圖中黃色線路為模擬T4路段。（運輸及物流局fb圖片）

 

　　Tina聽聞，政府對今次撥款申請可以話係如臨大敵，已經四出拉攏其他黨派，務求可以在高票之下通過有關撥款。據透露，政府最唔想見到就係幾路人馬齊齊聲言反對，咁樣喺壓力之下都難以硬闖；而C15+總共有15位議員，政府亦唔希望見到佢哋全體反對，據聞政府將會採取「分化」手段，希望將反對票僅限於聯盟內少數。

 

　　而政府之所以咁高度設防，正正就係因為「垃圾徵費」呢個前朝遺留嘅待上馬政策，去到埋門一刻受制於民意同議員嘅反對聲音，無乜可能短期內落實，「政府梗係覺得管治威信受損，萬一T4項目都一樣要撤回的話，對於現屆政府就更加係無晒面，亦難以展現行政主導嘅威嚴，所以今次T4絕對係一個大考！」

 

　　政府難搞之外，對各政黨嚟講亦係考牌之作，事關呢個工程昂貴係鐵一般事實，作為以監督政府花錢為重任嘅立法會，喺發揮到呢個功能之餘又要唔得罪一眾中環精英，的確唔易掌握。政壇中人都話，場戲有排睇。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #立會透視鏡 #T4 #沙田 #財委會 #林素蔚 #政情

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk