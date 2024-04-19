管治威信不能滅，沙田T4政府企硬

23條立法之後，中環精英都真係要同阿爺交功課，拼經濟、謀發展，不過第一大關「垃圾徵費」睇嚟就受到各大政黨嘅壓力，唔胎死腹中都會一定程度延後，唔多唔少都幾落中環面。而另一大關「沙田T4項目」，又再一次考驗各路人馬嘅政治智慧。

沙田T4主幹路工程，造價高達71.6億元，喺政府莫財乜都要減之下，當然惹起爭議，早前更要臨時抽起撥款申請，或要增潤一下文件。日前立法會財委會特別會議上，唔少議員都關注政府有無可能再調低價錢，有傳聞就話，政府左減右減，最多都只係微減到2億至3億元，九牛一毛，未必回應到部分議員嘅期望，但仍然計劃下月初提交財委會審議。

今次呢個撥款申請，帶頭反對得最勁嘅就係從屬政治聯盟C15+嘅新界東南立法會議員林素蔚，佢接受傳媒查詢時就講過項目造價離譜，如工程造價最後無大幅降低，或無替代方案，就算再上財委會，個人都會投反對票。同佢同一陣線嘅另外三位議員楊永杰、張欣宇同梁文廣（都係屬於C15+，不過佢哋另外稱自己係A4聯盟），都某程度上表示過難以支持撥款，最終會唔會反對都係睇政府最後定案。

政府指T4可解決沙田、火炭、石門及馬鞍山等地區的交通擠塞問題；圖中黃色線路為模擬T4路段。（運輸及物流局fb圖片）

Tina聽聞，政府對今次撥款申請可以話係如臨大敵，已經四出拉攏其他黨派，務求可以在高票之下通過有關撥款。據透露，政府最唔想見到就係幾路人馬齊齊聲言反對，咁樣喺壓力之下都難以硬闖；而C15+總共有15位議員，政府亦唔希望見到佢哋全體反對，據聞政府將會採取「分化」手段，希望將反對票僅限於聯盟內少數。

而政府之所以咁高度設防，正正就係因為「垃圾徵費」呢個前朝遺留嘅待上馬政策，去到埋門一刻受制於民意同議員嘅反對聲音，無乜可能短期內落實，「政府梗係覺得管治威信受損，萬一T4項目都一樣要撤回的話，對於現屆政府就更加係無晒面，亦難以展現行政主導嘅威嚴，所以今次T4絕對係一個大考！」

政府難搞之外，對各政黨嚟講亦係考牌之作，事關呢個工程昂貴係鐵一般事實，作為以監督政府花錢為重任嘅立法會，喺發揮到呢個功能之餘又要唔得罪一眾中環精英，的確唔易掌握。政壇中人都話，場戲有排睇。