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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

26/04/2024

三分一現任議員下屆離任？「太保守」！

#立法會 #立會透視鏡 #議員 #政情
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　有媒體日前刊登咗一篇政壇花絮，話今屆立法會同政府關係非常良好，甚至有議席出缺，對立法會運作都完全無影響，議員「多一個都唔多」；更加借住呢個議題，指明年年底立法會選舉可能會大換血，估計有三分一現任議員離任，包括「自然流失」，如資深議員因年齡、黨內交棒退下火線，亦有議員涉及表現等不同因素。文章仲點名三位議員：謝偉俊、蘇長榮同林素蔚。

 

　　文章一出，立即喺政壇瘋傳。被指「太有個性」、喺現屆議會之中「格格不入」嘅謝偉俊，議會經驗豐富，亦都算得上係稱職嘅議員，對於文章所講，佢四兩撥千斤咁回應一句：「係咪格格都入就好呢？」絕對睇得出佢爐火純青嘅程度。至於蘇同林就被指表現欠佳，兩人都已經親自向其他媒體解釋，Tina都不再詳述。

 

　　不過呢篇文章亦帶出一個問題，就係來年會有幾多人冧莊繼續做落去呢？Tina亦借機會向多位議員打聽，佢哋有一個睇法係幾一致嘅，就係文章所講嘅「三分一無得連任」應該都係太保守，估計數字遠超三分一。其中一位資深議員分析，香港面臨新形勢、新局面，係極需要新思維，一批舊議員（佢自己都話可能包括佢自己）其實都好可能功成身退，讓路畀新人，將朝氣帶入議會。

 

有政圈中人認為，香港面臨新形勢、新局面，議會極需要新思維。(iStock)

 

　　嗰個資深議員仲認為，的確有部分議員喺議會工作上嘅表現同各方期望有落差，特別係部分選委界別議員，「不過又好難怪佢哋，依家每個議題，每個黨都會有固定發言人，涉及一啲行業嘅嘢又有功能組別議員去睇住，選委會界別議員要出位唔容易，太過進取敢言又好易講錯說話，所以唯一敢言嘅江玉歡可以跑得出，市民對佢嘅認知度相信亦係最高，但其他議員要出位真係好困難，做唔到成績，某程度上亦都係『制度』問題。」

 

　　另一位議員就指出，有部分議員都係當日「臨危受命」上陣參選，本身佢哋工作或者業務就已經繁重，本來對政治地位都無乜特別要求，但要佢哋兼顧咁多議會工作，確實令到佢哋左右做人難，「有唔少議員都私下抱怨，如果要做到『高層』所要求嘅KPI，喺議會要花上唔少時間，呢個係佢哋事先無估計到，所以最少十個八個現任議員都會係因為呢個原因而喺下屆拜拜，如果連同新丁加入競爭，三分一離任實在係太保守！」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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