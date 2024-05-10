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10/05/2024

政治助理是「過剩」還是「多餘」？

#立法會 #立會透視鏡 #政治助理 #議員 #政情
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　每年《財政預算案》，每位立法會議員都會入大約40條問題，詢問各個政策局各項政策嘅開支使費等等，周不時都會有啲精警嘅提問。近日無啦啦翻起嘅一條，就係由近來多次被人「點名」嘅資深議員謝偉俊提出，佢質疑政府管治架構中嘅政治助理職位「過剩」，問政府可唔可以縮減人數節省開支。喺依家財政緊絀嘅環境下，謝偉俊嘅問題可以話係切中要害，事關的確無幾多市民知道，呢班閒閒哋10萬月薪嘅政助邊個打邊個，更加唔知佢哋究竟有咩工作要做。

 

　　政助一職喺2007年10月，即係曾蔭權年代提出，連同副局長呢個新職位，協助局長處理政治事務。政助最核心嘅工作就係收集立法會同持份者嘅立場取態，然後提出推銷政策嘅辦法。咁當年立法會泛民同建制好多問題嘅立場固之然南轅北轍，政治游說工作的確係需要，政助嘅設立的確可以幫輕吓局長沉重嘅工作。

 

　　但係到咗今時今日，喺完善咗嘅政治制度下，政助嘅角色就真係跌得低過幾個月前嘅恒指。有一位資深議員同Tina講，可能佢自己係比較資深嘅關係，有任何問題，佢都係直接搵副局長或者局長，所以呢屆立法會以來，真係甚少同政助溝通，最多都係覆幾個簡短嘅WhatsApp，「我唔知佢仲有無其他嘢做，如果單單係同我嘅溝通方式，唔會值10萬蚊一個月囉！」

 

在現今政治環境下，月薪逾10萬元的政治助理重要性存疑。(Shutterstock)

 

　　另一位新科議員就話， 佢自己同政助嘅聯繫都算係緊密，有咩相關議題都會交流。佢話可能自己本身就係政治素人，撞啱佢坐嘅委員會，對口嘅政助亦都係素人，大家咁上下料子，自然就啱傾啲。不過佢亦都認同，政助今時今日嘅角色真係可有可無，「雖然我無經歷過以前嘅光景，但依家真係行政主導得好緊要，有啲大政策，政府最多都係解釋畀你聽，好多時都仲要係秘書長等等公務員去做解說，而政府根本從來都無關心過我哋議員嘅睇法，事關89位議員，有幾多人夠膽反對政府嘅議案？咁嘅環境之下，基本上係無乜政治工作可言！」

 

　　設立政助本來有另一個目的，就係幫政府培育政治人才，但係縱觀咁多年，又有幾多個人才走咗出嚟？有無人由政助上到去做局長？政助係「過剩」定係「多餘」，相信讀者有自己嘅睇法。

 

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