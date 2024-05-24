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24/05/2024

將反對聲音盡早撳低

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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　近排社會出現兩件比較大嘅事件，雖然本質上係南轅北轍，但結果都係一樣，就係被政府盡早想辦法，將反對嘅聲音盡早撳低。

 

　　第一個就係全民關注嘅「的士大戰Uber」嘅放蛇事件。警方好幾年未有再打擊白牌車Uber嘅經營，的士業界早就怨聲載道，幾位「的哥」見警方唔做嘢，自告奮勇去放蛇，迫警方「落簿」。事件激發全城市民動怒，過往受過的士千百種氣嘅市民，都齊聲聲討，更有唔少人發起舉報行動，向警方上報各類的士嘅路面違法行為，令到唔少的士司機「白狗當災」。

 

　　放蛇事件更獲得特首李家超親自回應，並指放蛇人士可能有違法風險，不過「的哥」放蛇行動喺特首開腔之後仍然繼續多一次。而原本呢個星期的士業界諗住搞嘅政總外面請願，以為事在必行之際，點知臨門一腳就取消咗。負責人回覆媒體時就話，並唔係收到有關部門「提示」，而係特首已經回應業界訴求，認為問題已解決，無請願必要。

 

　　不過據Tina八卦所知，政府一知道有關團體準備請願之後，就已經積極應對，務求團體自行取消有關請願，避免將事件進一步升級。背後嘅想法，就係市民大多對的士服務質素出現一致嘅反感，政府亦都認同，但的士問題難以一下子解決，暫時只希望保持現況，唔好再將事件升級，所以透過唔同人向有關團體「溫提」，最終亦得到正面回應。

 

近日社會兩單爭議性事件，都被政府壓下去，避免再生枝節。(Shutterstock)

 

　　另一壇就係喺立法會審議緊嘅《牙醫註冊條例》，要求原本6年制嘅牙醫學生，要花多一年喺公營機構實習，先可以取得執業資格，令到現屆學生非常不滿，認為修例不設過渡期，會令畢業時間推遲，更加打動到審議緊議案嘅立法會議員，打算提出修正案，希望修例令到現屆學生不受影響。不過政府「企得勁硬」，對有關修正案如臨大敵，約見議員希望逐個擊破以外，仲玩「政府消息人士」向報章放料，將一啲未公開過嘅資料，包括「個別牙科畢業生牙都未剝過」，爆畀媒體知。

 

　　Tina亦有就事件同政壇中人八卦，嗰名人士就批評，政府既然有咁強改革牙科醫生嘅決心，點解唔一早同議員解說，係要去到有議員提出修正案，先透過「消息人士」向傳媒放料？嗰名政壇中人仲話，今次改革唔係憑空爆出嚟，政府實在有責任充分掌握民意先至推出政策，不過依家就聽聞，喺政府態度強硬之下，議員會提修正案嘅機會率每況愈下，似乎最終都係政府原方案上陣。

 

　　政壇中人就形容，上面兩件事係獨立事件，但政府處理方法都係如出一轍，喺「垃圾徵費」可能胎死腹中之下，現屆政府更要保持管治威信，反對聲音要盡早撳低，以免再生枝節。

 

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