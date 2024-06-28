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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

28/06/2024

鄭雁雄開聲勿讓香港邊緣化、內地化

#立法會 #一國兩制 #邊緣化 #內地化 #鄭雁雄 #港聞娛樂
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　中聯辦主任鄭雁雄繼去年七月之後，今日再一次去到立法會出席午宴並作出致辭。今時今日以中聯辦主任嘅身份喺立法會度講一番話，其實就等同向政府同埋一眾議員「宣旨」，唔少官員同議員更要從字裡行間，去揣摩主任心入面究竟係想表達啲乜，從而等自己往後交足功課。

 

　　有資深議員今日聽完鄭嘅講話之後，佢認為鄭最想表達嘅係，香港喺國安法同23條相繼立法之後，社會環境已經穩定下來，依家更加要著眼於「一國兩制」之中嘅兩制。

 

　　呢位資深議員指出，鄭最可圈可點嘅一句，就係「要守住國際關係，當好聯通世界的橋頭堡，更好融入國際擁抱世界，不會被邊緣化、更不會內地化；要守住發展之本，用好中國機遇，把握好中央政策」。細味呢一句，大家就會明白到，喺鄭同中央眼中，香港的而且確出現內地化嘅趨勢，而香港如果變到同深圳一模一樣的話，必然就會被邊緣化，所以鄭就係想話畀政府同議員知道，依家呢個時勢，保住香港同國際接軌，幫國家聯通世界，係重中之重。

 

適逢放寬內地旅客來港澳消費免稅限制，鄭的一席話，就似當頭棒喝（Shutterstock）

 

　　更加要睇通嘅係，鄭將守住國際關係呢一點，放喺「要守住發展之本，用好中國機遇，把握好中央政策」前面，好明顯就係同一眾事事要求香港同內地接軌嘅議員同官員講，用好兩制去聯通國際，比起下下問中央拎著數更加重要。而適逢今日阿爺公布放寬內地旅客來港澳消費嘅免稅限制，其實都真係好似當頭棒喝，著數就已經畀咗香港，依家就唔該搞好國際關係。

 

　　另一位議員亦都認同，鄭嘅講話係明顯擔心香港正慢慢走向內地化，所以重點提出，以收醍醐灌頂之效。不過鄭希望香港繼續守住國際關係，議員坦言「上至特首、下至市民，有邊個唔想做？」，但呢方面並唔係單向，由香港透過推出幾好嘅政策就能夠達到，最重要係睇西方國家點樣睇香港嘅定位，「中美繼續角力，西方國家仍然係將香港睇成為深圳、上海一樣，咁我地無論話自己有幾咁國際化都無用」。不過既然鄭咁樣打開口牌，相信特區政府同一眾立會KOL應該都識做，唔會再下下推動一啲將香港進一步內地化嘅政策，亦唔會忌諱同西方國家多加接觸，呢點都係好事。

 

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