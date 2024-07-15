小泳手事件，幕後要求急速降溫

藝人兼前港隊代表方力申近排再次成為頭條人物，不過今次並唔係因為佢嘅緋聞，而係佢旗下泳會一名小泳手，因為香港游泳總會制度不公嘅問題，就算成績達標都不能出賽。最後方力申大聲呼冤，為小泳手四出奔走，泳總最終都同意准小泳手以「個人身份」參加分齡游泳錦標賽，叫做「暫時解決件事」。

泳總作出相關決定之後，會長王敏超接受傳媒查詢時就話，「唔想事情再鬧大」，決定今次容許呢位小泳手出賽，希望事情「可告一段落」，唔好影響其他泳手，尤其係精英運動員。Tina聽到會長咁解釋，第一個感覺就覺得非常「哽耳」，咩叫「唔想事情再鬧大」？佢咁樣講，潛台詞即係話已經幫方力申解決咗小泳手參賽嘅權利問題，唔好再「搞大件事」，即係唔好郁到個制度，暗示要方力申「見好就收」。

方力申為他旗下泳會一名小泳手發聲，指香港游泳總會制度不公；圖為其授課情況，學生非當事人。（方力申fb圖片）

有政壇中人就話，見到今次泳總處理小泳手事件嘅手法，同埋業界代表霍啟剛等個個都唔多出聲希望低調處理，估計事件已經驚動到更高層次嘅關注，王會長咁樣講得，好明顯係有更高層次嘅人落咗柯打，要盡快處理事件，唔好再升溫，「一升溫，即係話要督促泳總現有呢個保障既得利益者嘅小圈子制度。一石可以激起千重浪，會唔會有其他制度會令人覺得有問題要改變？會唔會有啲有心人會喺其他方面借題發揮？幕後會思考呢方面對整體社會嘅影響，所以下令問題要從速處理」。

不過方力申似乎未有因為「成功爭取」而「見好就收」，仲批評泳總現時解決嘅方法係偷換概念，其他有潛質嘅選手，日後都係要泳總格外開恩批准先可以參賽。方仲批評泳總來來去去都話就制度問題持續作檢討，但何時檢討、如何檢討都無討論，短期內都唔會有任何改變。政壇中人就相信，事件應該告一段落，暫時嘅討論應該點到即止，要爭取改變去拎掌聲的話，正路都會由霍啟剛去牽頭。但問題都係嗰句，「一座大山，已經難郁，郁親的話，咁多座大山都話要郁，影響會有幾大？政治之中，妥協亦都係重要嘅一環」。