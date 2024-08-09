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09/08/2024

大學「政治」風波沒完沒了

#立法會 #立會透視鏡 #中文大學 #段崇智 #張宇人 #查逸超 #政情
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　自從2019年《逃犯條例》引發風波以來，香港多間大專院校都不約而同捲入政治漩渦之中，當中香港中文大學更加係「一浪接一浪」。

 

　　已經辭職嘅校長段崇智，早前搞出的「換校徽」事件又有新發展，中大校董、立法會議員及行會成員張宇人，上星期質疑中大校方換校徽項目大約1200萬元嘅餘款下落不明，話自己窮一生之力都要追究到底，似乎係有真憑實據暗指校方有人「穿櫃桶底」。

 

　　點知同一日，校方就出聲明澄清，指大學撤回更新校徽後，所有未動用嘅預算已經全數退回大學中央基金，仲話有關傳言毫無事實根據，「對網上有關不實言論感到深切遺憾」。

 

　　更神奇嘅係，有關澄清聲明極速被下架，而其後傳媒收到風，中大校董會主席查逸超喺內部信件承認，將澄清聲明下架係佢親自拍板。簡而言之，校董質疑、校長澄清、校董會主席下令下架，充分顯示呢三路中大最高管治架構嘅人馬，處於互相質疑、互不信任嘅狀態，所作所為甚至係將校譽置之不顧。

 

中大校董、校董會主席及校長三方處於互不信任狀態，對校譽有負面影響。(Shutterstock)

 

　　有政界中人指出，一間咁大規模嘅大學， 就算如校長有咁大職權範圍嘅人，要穿櫃桶底都難過登天，更何況呢啲項目嘅支出一般都係實報實銷，如果項目未進行未有單據，啲錢就肯定留番喺個戶口度，無真憑實據而作出指控，其實對於校長嘅聲譽真係好大傷害，「我都諗唔明，既然佢自己本身係校董，可以聯同其他校董會成員去處理，要求校方詳細交代，點解要去到公開呢一步？」

 

　　嗰位政界中人仲話，最令人匪夷所思嘅係，中大校董會主席查逸超要求將澄清聲明下架嘅動作，「一方指控、一方澄清，如果澄清內容不實，校董會主席更加應該出面力斥其非，要求將澄清聲明下架又唔講邊一方先係真理，唔好話大學，就算一個屋企都唔可能發生，試問點能夠令人覺得呢間學校係管理優良、能夠作育英才？又點可以吸引到海外資優學生入讀？」

 

　　之前港大已經搞到一鑊粥，依家中大又係咁不斷內耗，政治風波沒完沒了。有教育界人士坦言，香港依家都好難再吸引到頂級海外學者來港任教，要發展成為國際教育樞紐嘅口號，怕且都只會係空中樓閣。

 

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