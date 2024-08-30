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30/08/2024

性教育教材成國際笑柄，超超下令修正

#立法會 #性教育 #港聞娛樂 #教育局 #羽毛球 #長官意志 #紅隊 #價值觀 #教材 #立會透視鏡
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

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　　近呢一個星期，政壇佳話離不開「性」，就係教育局早前公布中三公經社科教材入面有關性教育部分，包括提到遏止性衝動方法可以「去球場打羽毛球」，更提議年青人要簽署承諾書制訂親密界限等。有關教材見光之後，全城「上中下左右」一片劣評，更惹得幾間重量級外媒關注，當新聞甜點咁報道，令到香港再次跌入國際嘅目光之中。

 

教材見光後，全城一片劣評，更惹外媒關注。 (AP)

 

 　　有本地媒體日前就批露，一壇咁細嘅政策，最終就要放到上政府高層張枱上面，特首李家超更加要喺早會之上作出指示。據聞超超對於負責嘅政策局，即係教育局頗有意見，包括喺推出指引之前，無用到「紅隊」機制去檢視教材以至搞出個國際大笑話。

 

　　官場中人指出，其實成份指引內容問題不大，都係向初中生灌輸正確價值觀，所以超超唔高興嘅係，當中一啲小枝小葉無掌握得好，搞到外媒大造文章，令到香港喺國際出醜。睇返又真係勁多外媒當笑話咁講，《紐約時報》、英國廣播公司(BBC)、《泰晤士報》、《每日電訊報》、《獨立報》都有報道，之後就連意大利、印度、新加坡、台灣都有跟進，「好事不出門，呢啲咁嘅事獲得廣泛報道，其實就係證明指引部分內容確實係荒謬，事前有人跟眼睇過的話，絕對無可能咁樣就出到街。特首成日話要說好中國故事、講好香港故事，咁樣畀人唱的話，絕對唔會係特首希望見到！」

 

　　不過另有政壇中人就話，如果特首真係要特別講用「紅隊」去搵出政策嘅問題所在，其實某程度亦顯示出近年政壇出現嘅新常態，「以前制定政策之時，下屬發覺有乜唔妥，好多都自然會出聲；但係依家官場唔少官員都係『長官意志』強盛，下屬唔敢出聲，個個聽長官指示照做，所以先諗到另外設立『紅隊』去挑戰政策，睇下政策有乜唔妥先出街。所以某程度上亦都反映出，依家官員同公務員咁嘅心態，對於政府長遠制定政策，亦未必係一件好事。」

 

　　至於今次性教育後續發展，官場中人指出，教育局局長蔡若蓮都係「好打得」之人，指引出來之後惹來立法會議員江玉歡同張欣宇等嘅批評，佢都係企得好硬；不過特首既然咁樣開聲，最終肯定會「跪低」進行微調。

 

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