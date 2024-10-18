特首對文體旅局局長的最後警示？

悠長嘅立法會暑假終於過去，立法會會期由特首李家超嘅《施政報告》喺剛剛嘅星期三揭開序幕。今年《施政報告》焦點都唔少，有無得再「劏」嘅「簡樸房」，又有庫房缺水下減烈酒稅，更有希望的士司機充當「阿拉伯大使」，看點之多真係目不暇給。不過Tina今日想講嘅，主要係噚日特首喺《施政報告》答問會上，罕有咁向一位局長開火炮轟。

特首李家超公開訓示文體旅局，實屬罕見。（Sam攝）

事緣特首喺《施政報告》點名文體旅局要加緊腳步完成《文藝創意產業發展藍圖》，大有公開催交功課嘅意味。特首更喺答問會回應有關推動工業旅遊提問時，竟然借題發揮，花唔少口水談及體系建設，稱政府成立不同工作組由司長級領導，係想改良統籌機制，但都要防止政策局忽視自己應有嘅責任，並舉例好似發展《旅遊業發展藍圖2.0》，責任係喺文體旅局身上。

政壇中人聽到特首咁樣將話鋒一轉，落咗去文體旅局局長楊潤雄身上，即時都感受到事態有幾嚴重，甚至可以係話，呢個可能係特首對楊局長提出嘅最後警示。政壇中人表示，李家超警隊出身，上頭講咗嘅柯打佢都係會快快脆去完成，好自然依家佢做頂頭，對所有下屬都係有呢種要求；而楊局長近一年政績可以話係乏善足陳，仲搞咗幾單大頭佛，無論係文化、體育定旅遊，都係火頭處處，更加令到成個政壇對佢有所不滿，依家連上年《施政報告》嘅單，今年都未找，自然就令到阿頭一直放喺心入面，要搵位發出來。

楊潤雄近一年政績乏善足陳，且弄至火頭處處。（楊潤雄fb圖片）

另有知情人士透露，其實李家超已經多次喺不同會議催促楊局長要盡快交功課，不過文體旅局確實係有多單大project在身，仲要楊局長本身系出政務官門，所有嘢都要跟足好晒程序先敢出街，同李家超急性子嘅期望有所落差，令到李家超罕有咁喺《施政報告》答問會上，用咁重嘅語氣間接指責楊局長。

不過政壇中人就話，楊潤雄過去喺林鄭政府都係無乜風評，但都能夠順利過渡去新政府，證明佢背後有人力撐，係咪代表警示完之後仍然無成績就會被撤換，依家都係未知之數。但好肯定嘅係，政府一眾高層依家日日返工都如坐針氈，有乜功課未交都加緊叫下屬開快車搞好佢，避免成為另一個被李家超點中嘅局！