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25/10/2024

工作有增無減，關愛隊吃不消？

#立法會 #關愛隊 #立會透視鏡 #港聞娛樂 #國安導師
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　呢屆政府其中一項最受市民「認知」嘅政策，做統計的話Tina估計「關愛隊」必入三甲。

 

　　關愛隊係行政長官李家超喺在2022年《施政報告》中宣佈成立，全港18區會劃分成共452個小區，每小區就設立一隊「關愛隊」小隊，而「關愛隊」嘅特點就係「凝聚資源、覆蓋全港和小區為本」。

 

　　關愛隊主要嘅工作，當然係關愛返自己個社區，為社區提供服務甚至係應付一啲緊急事故，例如之前佐敦有大廈發生大火，咁關愛隊就會駐場去協助受影響嘅居民，甚至係派送日用必需品等等。不過翻查立法會資料，關愛隊成立之前就提到，組「關愛隊」嘅團體會因應其經驗同對小區嘅了解，推行額外服務，包括「政策宣傳及教育或大型地區節慶活動」，有地區人士就向Tina訴苦，單單係呢一項就成為向關愛隊「輪迴加單」嘅護身符，搞到關愛隊人員疲於奔命。

 

關愛隊的成立，除為社區提供服務外亦協助政策宣傳，最新會獲培訓助推廣國安訊息（政府新聞處資料圖片）

 

　　關愛隊最新嘅一張「大單」，就係要參與下月舉行嘅「國家安全教育地區導師培訓計劃」培訓，成員上堂後，會獲委任為「國安導師」，而佢地就要一年內每人向最少30人推廣國安訊息，例如舉辦至少1小時國安分享會，或組織參觀新設立嘅國安展覽廳等活動。如果全港452隊關愛隊、每隊最多12人做「國安導師」的話，估計整個項目共向約16萬人推廣。

 

　　地區人士就指出，唔少加入關愛隊嘅人，都係社區入面上咗年紀嘅家庭主婦，利用空閒時間服務下社區，直白啲咁講，佢地絕非學富五車之輩，「派下國安宣傳嘅傳單就當然義無反顧，但要佢地上堂、要經過培訓後做導師，呢個對佢地來講就真係非常大壓力」。當然，關愛隊之中都有年青力壯之徒，甚至有高學歷專業人士，希望透過關愛隊日後投身政壇發展，不過地區人士就話，呢啲亦只係屬於少數，佢地對參與培訓都係比較雀躍，但最慘就係要培訓的話就要同正職請假，「已經係做義工，仲要請假上堂，其實政府有無諗過實際效果？

 

　　另有關愛隊隊頭就同Tina坦言，唔少立法會議員過去喺會議廳入面開口埋口都話叫關愛隊做乜做物，好多隊員聽到都已經頗有微言，無薪之餘仲不斷加辛，隊頭都要出盡法寶同個人情面去留住呢班「士兵」，依家仲要搞埋做「國安導師」，擔心不久將來會有更多「逃兵」出現，希望政府手下留情！

 

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