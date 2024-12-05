雙「雄」突被免職震撼政圈

政壇今日（5日）突然投下震撼彈，早上突然宣布，國務院決定原運輸署署長陳美寶做運輸及物流局局長，原房屋局常秘及房屋署署長羅淑佩出任文化體育及旅遊局局長，兩位現職嘅任命官員林世雄同楊潤雄，雙雙被免去職務。突如其來嘅消息，政壇中人無不議論紛紛。

早上突然宣布，楊潤雄被免職

楊潤雄被免職，正如Tina喺施政報告之後都已經講到，特首李家超對佢嘅不滿已經係白熱化，楊潤雄好難埋到尾做到今屆政府完結，勢估唔到嘅係，除咗楊潤雄之外，另一「雄」亦被拉下馬。

一位政壇人士亦都話對於林世雄被免職感到錯愕，事關佢任內未稱得上係好有建樹，最有鑊氣嘅就要數啟德郵輪碼頭交通一鑊粥以及除夕倒數煙花後過關大混亂，但兩壇事件主責任亦都在楊潤雄身上，因為都係旅遊相關項目，理應由楊主導處理，而佢有份搞好三隧分流，亦都係有份立功。政壇人士估計，任命官員變動喺特區政府行政之中當然係大事件，免得過就免，亦唔應該頻繁換人，所以今次喺超超對楊潤雄忍無可忍之下，亦都順手將林世雄免職，「一次過滿足佢兩個願望」，被免之後再要報請中央。政壇人士相信，林世雄本來「可免可不免」，但咁啱楊潤雄就一定要「死」，於是就順道陪葬。

有政壇人士對林世雄被免職感到錯愕

另外值得細味嘅係，過往特區政府喺「炒官員」方面都係經驗十足，歷任行政長官都有中途換人，部分換人嘅時候會肯定前任嘅經驗，亦有啲係提都無提，不過被炒嘅官員都好有風度咁出來講幾句。例如林鄭在任期間炒咗前創新及科技局局長楊偉雄，佢之後就話尊重行政長官決定，樂意離任，並對曾加入問責團隊，無怨無悔；致於前民政事務局局長劉江華就話自己離任「係適當時候」，又指當時嘅新任局長徐英偉（後來都因為疫情去派對而辭職）更為年輕，具備領導能力、為人積極正面，必會勝任新崗位。好多人都會講下正面嘢，不過至呢一刻為止，楊潤雄同林世雄似乎都未有咁嘅打算。

有政壇中人指出，睇返今次兩人被免職，似乎當局者都可能係今早最後一刻先至知道，事先唔太有準備，事關昨日林都有出席立法會大會，楊更加喺公開場合同李家超同框；佢坦言，今次兩人落鑊，再有兩員「極打得」A0 猛將上位，對現任官員絕對係一大警惕，「李家超擺明就係要大家交到功課，仲要係100分嘅功課，交唔到必然係死罪，交六、七十分嘅功課亦可能會被問責，真係要好自為之！」