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10/01/2025

減議員人數節省逾10億？

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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　下個月就會公布最新一份《財政預算案》，自從財爺自爆財赤會繼續達千億級別，其後又話去唔到1000億，市民再度關注香港嘅財政狀況。

 

　　財政儲備由高峰期過萬億，使下使下，估計去到今年3月底得番6000幾億，相當於10個月政府開支，情況可以話係回歸以來最嚴峻。面對好似黃河缺堤嘅庫房，坊間就開始有唔同嘅聲音，要求政府慳住使。有人叫煞停長者兩蚊搭車，亦有人叫公務員減人工，甚至有人提出將政府高層崗位大幅削減，最起碼啲乜乜副司長、副局長職位都全部取消晒佢。

 

　　更有趣嘅係，有評論開始打議會嘅主意，包括將立法會議員人數由90人降至30人就足夠，10個地區直選、10個功能組別、10個選舉委員會，而區議會更加應該全面廢除，以大大節省開支。

 

　　區議會開會無直播，係點情況Tina唔多掌握，不過立法會你話取消到得番30個位又是否可行？其實今時今日公共財政出問題，立法會的確係責無旁貸，事關根據《基本法》第73條入面寫嘅立法會十項職權，第二款同第三款分別就係「根據政府的提案，審核、通過財政預算」同埋「批准稅收和公共開支」，亦即係話，政府點樣使錢、使得啱唔啱，立法會係有憲制責任。

 

 完善選舉制度後，政府遞上立法會嘅法案，九成九都獲舉手通過。(Shutterstock)

 

　　不過立法會喺完善選舉制度之後，似乎就唔多運用到呢個功能，政府遞上立法會嘅法案好、草案又好、撥款批准又好，九成九都係舉手通過，連記名表決嘅機會都極細。有議員私底下都話，有時都好想多啲按吓座位上嘅投票按鈕。

 

　　一位議員，一個月人工超過10萬，連同約滿酬金，4年人工開支成500幾萬，加埋一個辦事處嘅支出，4年總開支差不多要2000萬；換句話說，一屆4年任期嘅議會，90個議員就花咗公帑18億，仲未計服侍咁多議員嘅秘書處開支。如果90個議員同30個議員出嚟嘅效果都係差不多，大家都係全票通過啲撥款同議案，講嘅論點包括支持鞏固乜乜物物中心地位嘅意見都係如出一轍的話，慳番10幾億都唔係無道理。

 

　　有口痕友仲話，以前都會留意吓立法會新聞，近幾年真係好少留意，依家留意到嘅，都係啲坐商務艙去日本食魚生考察嘅新聞，「咁真係慳番10幾億無咁嬲喎！」

 

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