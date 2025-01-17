再傳調高富人稅，政圈憂政府「藥石亂投」

特區政府「莫財」係不爭嘅事實，財政儲備將會跌到10個月政府開支都唔夠，睇返數據，係回歸以來嘅最低水平。政府唔夠錢使，來來去去都係兩個方法，一就係搵多啲錢，二就係慳得就慳，不過點樣搵同點樣慳，都絕對唔係「一加一」嘅問題。

先講搵錢。政府成日話「做大個餅」，多啲人來投資同工作，政府嘅稅收就自然會多。不過近呢幾年，香港最搵錢嘅其中兩個行業，包括地產同金融，其實都唔係好好景，無論公司同埋僱員收入都下滑，兩三年之內就算見底都好，亦難以回復當年勇，呢兩瓣嘅稅收點都難以填補。至於啲新興產業，就算唔係煲緊「無米粥」，但要到有成果，無三五七年都難見成效，所以短期之內要靠「做大個餅」增加財政收入，根本就係痴人說夢話。

餅未做得大，先向芝麻落手。有外媒引述消息人士就話，政府有意再一次上調500萬元或以上最高收入人士16%稅率嘅想法。讀者記得的話，去年財爺先至將標準稅率由15%上升至16%，如果今年再次郁動呢個大部分打工仔都想入嘅門檻，有來自商界嘅政壇人士就直言，如果政府最後真係再次郁動標準稅率，只可以用三個字去形容：「發窮惡」。

有傳港府有意再調高富人稅，政壇人士擔心政府憂藥石亂投（Shutterstock）

呢位政壇人士指出，香港簡單低稅率制度實行咁多年，一向都係其中一個金漆招牌，標準稅率喺2008/09年度由16%下降至15%，去到舊年先調整返去16%，「連續兩年加富人稅，係向高收入人士發出極唔友善嘅訊號，你呢頭要吸引咁多專才、家族辦公室過來，嗰頭又連年加稅，試問係咪同你嘅政策有衝突呢？」

政壇人士希望政府暫時都係拋出一啲方案出嚟只係試下水溫，等大家討論下，佢最擔心政府真係面對龐大財政壓力之下，因為「發窮惡」而藥石亂投，咁更可能會令香港復甦之路遙遙無期，希望政圈中有牙力人士都能夠叫政府三思而行。

至於慳錢，幾大政黨都已經拋出佢地嘅「底線」，自由黨同新民黨都相繼要求政府各部門每年削減5%開支。添馬中人向Tina呻，自由黨都算，商界政黨未必知道政府運作，但係新民黨有葉太同黎棟國兩個前高官坐鎮，無理由唔知道「削5%」對一個部門來講係好誇張嘅事。「每年嘅任務只係有增無減，保持現有開支去應付所有新項目已經係難，仲要再減5%，對某啲喺風眼嘅政府部門來講，例如文體旅局、財經事務及庫務局、商經局等等，絕對強人所難。

政壇中人都坦承，今次呢份財政預算案，絕對係財政司司長陳茂波上任以來最艱難嘅一份，不過坐得呢個位，就係要喺艱難時刻展現佢嘅才能，「展現唔到的話，咁咪搵其他有能之士！」