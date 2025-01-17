  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

17/01/2025

再傳調高富人稅，政圈憂政府「藥石亂投」

#立法會 #立會透視鏡 #港聞娛樂 #富人稅 #標準稅率 #預算案
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　特區政府「莫財」係不爭嘅事實，財政儲備將會跌到10個月政府開支都唔夠，睇返數據，係回歸以來嘅最低水平。政府唔夠錢使，來來去去都係兩個方法，一就係搵多啲錢，二就係慳得就慳，不過點樣搵同點樣慳，都絕對唔係「一加一」嘅問題。

 

　　先講搵錢。政府成日話「做大個餅」，多啲人來投資同工作，政府嘅稅收就自然會多。不過近呢幾年，香港最搵錢嘅其中兩個行業，包括地產同金融，其實都唔係好好景，無論公司同埋僱員收入都下滑，兩三年之內就算見底都好，亦難以回復當年勇，呢兩瓣嘅稅收點都難以填補。至於啲新興產業，就算唔係煲緊「無米粥」，但要到有成果，無三五七年都難見成效，所以短期之內要靠「做大個餅」增加財政收入，根本就係痴人說夢話。

 

　　餅未做得大，先向芝麻落手。有外媒引述消息人士就話，政府有意再一次上調500萬元或以上最高收入人士16%稅率嘅想法。讀者記得的話，去年財爺先至將標準稅率由15%上升至16%，如果今年再次郁動呢個大部分打工仔都想入嘅門檻，有來自商界嘅政壇人士就直言，如果政府最後真係再次郁動標準稅率，只可以用三個字去形容：「發窮惡」。

 

有傳港府有意再調高富人稅，政壇人士擔心政府憂藥石亂投（Shutterstock）

 

　　呢位政壇人士指出，香港簡單低稅率制度實行咁多年，一向都係其中一個金漆招牌，標準稅率喺2008/09年度由16%下降至15%，去到舊年先調整返去16%，「連續兩年加富人稅，係向高收入人士發出極唔友善嘅訊號，你呢頭要吸引咁多專才、家族辦公室過來，嗰頭又連年加稅，試問係咪同你嘅政策有衝突呢？」

 

　　政壇人士希望政府暫時都係拋出一啲方案出嚟只係試下水溫，等大家討論下，佢最擔心政府真係面對龐大財政壓力之下，因為「發窮惡」而藥石亂投，咁更可能會令香港復甦之路遙遙無期，希望政圈中有牙力人士都能夠叫政府三思而行。

 

　　至於慳錢，幾大政黨都已經拋出佢地嘅「底線」，自由黨同新民黨都相繼要求政府各部門每年削減5%開支。添馬中人向Tina呻，自由黨都算，商界政黨未必知道政府運作，但係新民黨有葉太同黎棟國兩個前高官坐鎮，無理由唔知道「削5%」對一個部門來講係好誇張嘅事。「每年嘅任務只係有增無減，保持現有開支去應付所有新項目已經係難，仲要再減5%，對某啲喺風眼嘅政府部門來講，例如文體旅局、財經事務及庫務局、商經局等等，絕對強人所難。

 

　　政壇中人都坦承，今次呢份財政預算案，絕對係財政司司長陳茂波上任以來最艱難嘅一份，不過坐得呢個位，就係要喺艱難時刻展現佢嘅才能，「展現唔到的話，咁咪搵其他有能之士！」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #立會透視鏡 #港聞娛樂 #富人稅 #標準稅率 #預算案
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

綠營對台美關係前景太樂觀

21/01/2025 08:00

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk