立法會會議罕有迎來「大花生」

完善選舉制度之後嘅立法會，由於制度「太過完善」，亦令到立法會會議之上，少咗好多過往經常見到嘅火花，不過剛剛星期四舉行嘅立法會會議，就罕見咁出現一場，唔少政界中人都齊齊食「大花生」。

飲食界議員張宇人，原定喺會議上動議佢自己提出嘅議員議案，議案措詞好簡單，「促請政府全面檢視中小學以小班模式教學的成效」。張宇人一向都唔太鍾意小班教學，特別係財政資源緊張之下，稍早前喺一次傳媒訪問之中佢就已經講過「少了學生其實應該減班，開不足班應該殺校，這是以往既定程序。但在工會保護主義下，怕教師失業，想出小班教學，由以往40人一班，縮減至現時十多二十人也可以開班。」由呢段訪問嘅內容，就睇到佢對小班教學嘅既定立場。

代表教學界嘅朱國強議員好自然就要對呢個議案提出修正案，修正案提到小學實施小班教學後「令學與教質素得以優化」，促政府全面檢討成效，並改為「因應中學生的學習差異及精神健康，評估中學以小班模式教學的可行性」。

朱國強（右）的修正案就惹來張宇人（左）不滿

朱嘅修正案就惹來張宇人不滿，張宇人噚日喺「議案辯論」一開始，就用咗一半時間批評朱嘅修正案騎劫咗佢原來嘅修正案，指修正案大大將原議案嘅範圍收窄，仲以佢最具資歷嘅議員身份，指出申修正案絕唔應該騎劫議題，改至面目全非，然後煙消雲散，最終導致政策討論失焦。張講完接近10分鐘嘅發新言時間，就話唔動議議案，立法會亦就此完會。

的而且確，朱國強嘅修正案，某程度上係大幅收窄咗討論範圍，不過有唔少立法會議員就企喺朱國強嗰邊。其中一位都係「新丁」嘅議員就同Tina講，點樣修正係合乎規則，去到呢屆嘅尾段，大家都已經知道，更何況呢個修正案喺經過立法會秘書處同大主席梁君彥嘅批准，「張宇人咁樣講法其實係站不住腳，如果佢覺得朱國強修正案有問題，係應該透過辯論去說服其他議員投反對票，而唔係自己講足10分鐘就唔動議議案，等其他議員連講嘅機會都無。

另一位議員亦都不恥張宇人嘅行為，佢形容張宇人就好似一場拳賽未開始，拳證講緊規矩嗰陣就一拳打向對手，跟住就即刻走人退賽一樣，令對方還手嘅機會都無，「咁樣根本就唔係君子所為，而立法會議員職責就係開會同辯論，佢咁樣做等同令到所有議員『白袋』幾個鐘頭人工，仲要花咗秘書處唔少時間去準備會議，咁係唔係一個資深議員應該做嘅呢？」