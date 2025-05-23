網約車規管，政府避無可避！

的士政策，可以話係近年政府最唔想掂嘅一項政策，但係幾唔想掂都好，相信呢一屆政府，點都要將呢個政策嘅改革，放入直路衝向終點，衝向終點之餘，更應該要係「破紀錄」嘅決心！

上周立法會同政總門外，鮮見一大批請願人士，人數有數十人之多，佢地都係一班的士車主同埋司機，請願嘅訴求，就係要政府加大力度打擊所謂嘅「白牌車」，即係無牌載客私家車。

唔少車主情緒都幾唔穩定，甚至講到「跳橋」，以死相諫希望政府「做嘢」。特首李家超之前已經就的士業界嘅訴求作出官方回應，不過今個月20日，佢就第一次明確提到網約車平台要領牌，司機要買保險，更預告本屆政府有決心「提升的士和出租車合法網約服務」。擺明居馬就係為的士行業引入競爭。

唔知係唔係特首嘅講法再一次觸動到的士業界最敏感嘅神經，李家超講完之後，有車主團體仲宣布，擬發起眾籌起訴政府監管不力令到的士生意大跌，甚至可能會要求作出民事索償。

有政府中人直言，的士業界，即係的士牌主向政府步步進逼做法係極為不智。佢提到，如果政府係唔容許網約平台去運作的話，所有平台根本就無可能有生存空間，最重要就係香港作為國際大都市，無咗網約車，好多旅客會感到非常不便，都唔好話黑的問題，單單係十之有九嘅的士司機連基本英文都溝通唔到，又點可能招呼外國客？亦因為咁，政府過去某程度上係依賴網約車去解決社會問題；而政府遲遲唔立法，就係一直唔知點處理現存錯綜複雜嘅利益關係，既要畀網約車去合法營運，又唔好大規模蠶食的士市場，唔係一件容易嘅事。

有政府中人直言，的士業界向政府步步進逼做法極為不智。（AP）

但因為的士業界嘅進逼，似乎政府已經立定決心，將天秤放離開車主嗰面。 運輸及物流局局長陳美寶早前回應白牌車問題就直言：「我們不應該將著眼點放在個別人士他們的資產價值上」亦即係話，政府會將的士牌價嘅升跌，放喺非常後嘅位置，日後談判桌上嘅籌碼可能買少見少。

據Tina所知，成個立法會，只有非常非常少數，包括代表運輸業界嘅議員係企喺的士牌主嗰邊，大部分無表態嘅議員，都係希望政府盡快解決呢個老大難議題。有議員更加明言，全世界好多地方都已經係有受監管嘅網約車平台，香港作為國際金融中心、創科中心、旅遊城市，竟然遲遲未立法規管，政府真係責無旁貸，甚至係失職，並期望能夠喺2026年之前搞掂佢！