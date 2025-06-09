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09/06/2025

夏寶龍來港調研，立會議員人人自危

#立法會 #立會透視鏡 #港台評論 #夏寶龍 #立法會選舉 #議員
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　新任中聯辦主任周霽上場不久，辦公室座椅都未坐暖之際，噚晚就已經有消息傳出，港澳辦主任夏寶龍應該會喺今個月中至月底再次來港進行調研。

 

　　呢屆政府，夏寶龍來港調研幾乎都已經係常態，前年同上年都各來過香港一次，今年2月其實都勉強叫做來港，佢喺2 月8 至10日到河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區同埋鹽田港調研，並考察河套香港園區，期間一眾香港官員更加親赴前海同夏主任交流。

 

夏寶龍來港調研已成常態

 

　　夏寶龍每次來到都會調研不同範疇，可以話係鉅細無遺，由特區政府管治以至民生無小事，一概都關夏主任嘅事。但今次只係短短幾個月再次來港，又會為香港邊方面打脈？

 

　　有政圈中人估計，香港自從啟德體育園落成之後都搞得有聲有色，再加上香港會同廣東合辦全運會，話唔定夏主任都會喺呢方面再做一啲調研同埋下指示；另外，依家新一屆立法會選舉將會喺12月7日舉行，即係只有半年時間，要做好選舉應該係頭等大事，估計針對換屆選舉係今次行程嘅重中之重。

 

　　就住新一屆選舉，政圈早早已經傳出，現屆89位議員，可能有近三分之一係無得留低，事關無論係中環同西環，一直都緊跟住每位議員嘅表現，並且密密咁打「小報告」。Tina仲聽聞，唔同局都會向佢地相關嘅議員作出點評，包括各事務委員會有無做功課問好問題、法案委員會有無跟足、大會議案發言有無建言等等，甚至建立咗一份「黑名單」，最終會喺嚟緊選舉大派用場。

 

　　政圈中人就指出，議員們、特別係知道自己「被打報告」嘅都人人自危，最近幾次會議，都見到有啲鮮有發言嘅議員異常積極，包括質詢頻頻舉手追問、議案亦都罕有咁出言獻策，務求刷返靚張成績表，不過「臨急抱佛腳」議員嘅表現唔單止公眾有目共睹，相信夏主任亦都早已經心裏有數。「當然以佢嘅地位未必所有議員做過咩好嘢佢都會知，但有過失畀人督背脊嘅一定清清楚楚！」

 

　　政圈中人仲話，夏主任今次來港調研估計都係選舉之前嘅最後一次，所以肯定會就新一屆選舉作出指示，包訓示對現屆立法會表現有所不滿嘅地方，並會指出新時代之下對議員嘅新要求，等各方喺新一屆選舉搵出「有能者」擔任新角色。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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