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27/06/2025

選美．爛尾

#立法會 #立會透視鏡 #港台評論 #莊雅婷 #香港小姐 #民建聯 #政情
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　呢個星期政壇竟然俾一個24歲嘅區議員，霸佔晒所有媒體嘅版面同話題。民建聯西貢區議員莊雅婷，失驚無神、毫無預警咁走去報名參選香港小姐，報名之後唔夠24小時，莊就喺自己嘅社交媒體宣布退選。唔少女仔都擁有嘅選美夢，最終原來係南柯一夢。

 

　　點解退選？根據「官方」說法，參選嘅目的係非常純粹，透過創意行徑，希望帶來更多活動，讓市民認識區議會嘅工作；但係宣布參選之後，惡評如潮，最終更影響區議會嘅形象，呼應番莊喺文章第二段重點嘅一句「在區議會工作服務街坊、貢獻社會一直是我的first and only priority」，所以佢就選擇退選。

 

 莊雅婷毫無預警咁報名參選香港小姐，震動政壇。（電視畫面截圖）

 

　　當選宣言未知有無機會諗過，就要整篇退選宣言，Tina從多個渠道八卦佢退選嘅來龍去脈。有民建聯地區成員直言，莊參選係瞞過晒所有人，包括同區嘅黨友、黨嘅領導層、帶佢入行同畀意見嘅政壇中人、「直屬上司」民青局，只有得佢自己團隊知道，但秘而不宣。

 

　　呢位地區成員亦向Tina發牢騷，直指佢今次對區議會工作以及對外觀感都帶來好大影響，「如果好似佢咁講覺得一個議員走去參加選美真係一啲問題都無，點解會收得咁埋而唔同黨嘅高層先溝通一下？唔好話係議員，你打緊工要去參選都會同老細講一聲，一係辭工去選，一係就停薪留職，有乜可能要人透過新聞先知？根本就係莊太過低估佢咁做嘅影響」。

 

　　政圈傳聞，莊選美嘅消息係震動整個中西環，特別係港澳辦主任夏寶龍呢頭先贈首詩畀整體區議會，高度讚揚工作，仲畀機會莊喺「香港國安法公布實施5周年論壇」參與發言，佢嗰頭就走去選美。政府「滅火隊」好快就作出決定，同民記講清講楚，莊只可以二選一，繼續參選，就必定要辭任區議員一職。

 

 莊雅婷本來非常有條件成為政界明日之星（莊雅婷IG圖片

 

　　有民記骨幹成員私下透露，二選一即係無得揀，只有退出選美一條路可以行。揀選美唔做區議員，有兩大難題要去面對，第一，就係你唔一定選到，選完之後嘅前程亦都好睇你係唔係食呢行飯，變數實在太大；其二，當你成為「完善選舉制度」之後第一個因私事而自行辭任嘅議員，會唔會有政界重量級人馬向電視台施壓，令到你連複賽都入唔到？電視台在商言商，都唔想面對咁嘅政治壓力，到頭來莊必定成為棄子，絕對係兩頭唔到岸，「所以佢揀退出選美，可以話係對社會對佢自己最少傷害嘅選擇」。

 

　　政圈中人坦言，以莊嘅學歷加埋CV，本身就非常有條件成為政界嘅明日之星，就算今年未排到選立法會，等多4年都好大機會入閘，之後佢會有更多表現機會，可以就政策建言同爭取表現，加入政府做政助、副局長亦可以話係指日可待。不過今次事件之後，仲有無咁嘅機會呢？政圈中人坦言：「我諗難過選到港姐冠軍！」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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