關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

22/08/2025

冒牌水招標發展撲朔迷離

#立法會 #立會透視鏡 #港台評論 #陳嘉信 #管治危機 #冒牌水 #許正宇 #物流署 #財經事務及庫務局 #政府水 #招標 #投標價
  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　政府辦公室「冒牌水」風波已經發酵足足一星期，可能係呢屆政府太耐無處理過咁大規模、咁受傳媒重視嘅管治危機，明顯見到成個特區政府喺處理今次事件上進退失據，拆彈方面絕對係失晒分。

 

　　第一個失分位，就係涉事官員嘅解說，亦即係第一「疑犯」物流署署長陳嘉信。事件自上周末開始高潮迭起，但作為風眼中嘅主責官員，陳嘉信要去到昨日（21日周四）先至喺財經事務及庫務局局長許正宇陪同下出嚟見記者，約略咁就事件解畫同道歉。

 

　　被許正宇稱呼為「阿陳生」嘅陳嘉信噚日會見傳媒時就解釋自己點解「整周不露」，佢話過去幾日每日都有好多新發展，佢同同事忙於處理跟進工作，又要同審計署人員會面，協助審視現有機制云云。不過呢啲都只不過係推搪嘅藉口，有資深議員就話，佢喺周一，即係政府取消供應商合約後嘅第一個工作日，點都要企出嚟輕輕交代，「你出嚟講一句『物流署喺事件上係責無旁貸，但因為有好多細節要理順，所以會稍後再詳細公布』已足夠，點可能等咁多日先現身？畀公眾嘅觀感都係極差！」

 

喺記者會上，許正宇（左）稱呼陳嘉信（右）為「阿陳生」。（政府新聞網片段截圖）

 

　　「阿陳生」話今次事件主體責任由物流署承擔，屬責無旁貸，好明顯就係出嚟將整件事攬晒上身。但有政壇人士指出，從兩方面可以睇到，責任可能應該由更高層去孭。

 

　　政壇中人表示，事件曝光之後，好多人都歸咎政府招標係價低者得，所以出現供應質量問題。不過許正宇早幾日先至親口同媒體講述，招標程序係有不足，但強調「價錢並非唯一考慮標準」。當時大家就覺得，今次招標，政府當初係有考慮其他因素先會批出標書，但轉個頭去到今日（周五），從財庫局提供嘅招標文件睇到，招標一改之前雙信封計分制，係單單以投標價格決定，許正宇同「阿陳生」，一人講一套。

 

　　「如果單純係睇投標價，咁批畀邊一間就非常客觀，唔會係要由物流署署長去承擔責任，咁點解之前一張標書係有技術分，而今次就無咗呢？近年睇到庫房個水位，大家應該都心知肚明，咁作為物流署會唔會無啦啦改咗個計分制？你問我，我就會話公務員就係公務員，只會按本子辦事，打死都唔信一個做咗幾十年嘅公僕，突然有勇氣去改！」政壇中人仲話，「阿陳生」事隔大半個星期先出來解畫，解嘅又同政府之前講嘅似乎係另一說法，令到成件事更加撲朔迷離，似乎政府依家嘅拆彈目標，係將事件責任停喺某一層級，唔好再向上燒！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多立會透視鏡文章

更多世事政情文章

