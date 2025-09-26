  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

26/09/2025

選民人數大跌，反有助推高投票率？

#立法會 #立會透視鏡 #港台評論 #選民 #選舉事務處 #投票率
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　今年最新嘅選民數字剛剛出爐。選舉事務處日前公布2025年正式選民名冊，地方選區選民得番413.8萬人，連續第四年下跌，對比2021年立法會選舉年，勁減逾33萬人之多，跌幅高達8%，就連一向比較穩定嘅功能組別亦出現明顯跌幅。

 

　　先分析一下最新嘅選民人數，跌得最多當然就係「後生仔女」，18至20歲選民人數大跌87%（對比2021年．下同），得番1.2萬人；21至25歲亦跌47%，呢兩個年齡組別嘅跌幅冠絕全港。睇番有增幅嘅，就得番可以兩蚊坐公共交通工具嘅長者，71歲以上增加近22%，66至70歲亦增加近19%

 

　　政府同政黨今年初喺選民登記方面都似乎唔多積極，亦令到新登記選民人數比2021年顯著下跌，今年只係有3.6萬人，遠遠低過2021年嘅8.3萬人。之前政府提及到今年選民登記運動開支約1300萬元，即係要360元先拉到一位選民做登記。

 

選舉事務處日前公布2025年正式選民名冊，地方選區選民連續第四年減少。（選舉事務處圖片）

 

　　Tina問咗幾位立法會議員點睇個數字，其中一位地區直選議員就直言，大家對於選民人數下跌係完全唔意外，佢解釋：「之前每到選舉年，每個做地區工作嘅政黨都有被要求搵到一定數目嘅新登記選民，不過今年竟然無『柯打』，當然我哋亦有擺街站收表格，但同派人積極『洗樓』係兩回事，見到個數字都真係預咗。」

 

　　選民人數少咗，咁投票率又會唔會繼續創新低呢？呢位地區直選議員就指出，選民人數跌咗，反而係有利於保持投票率。以2021年立法會選舉為例，當年選民人數總數係447萬人，最終有135萬人投票，投票率剛剛過30%；今年選民人數得番413萬人，要保持番30%投票率的話，只係需要124萬人投票，「呢個數其實係非常接近2023年區議會選舉嘅119.5萬人，區選一向無立法會選舉咁高熱度，加上政黨催谷選民去投票，話唔定今年選舉嘅投票率可以超越上一屆，可能呢個正正就係政府希望見到嘅結果。」 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #立會透視鏡 #港台評論 #選民 #選舉事務處 #投票率
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk