立會「不參選潮」，新民黨瀕觸礁！

早前立法會大主席梁君彥拉響咗「不參選潮」嘅頭炮，剛剛呢個周末「潮水」就突然湧至，幾位身兼行政會議議員嘅雙料議員，包括保險界陳健波、飲食界張宇人同埋商界林健鋒呢三位年過70嘅議員都先後宣布不再參選，連同其他已經公布嘅，合共9位現任立法會議員已經確認唔會再去競逐議席。

政界嘅焦點主要都係落於年過70嘅一眾資深議員身上。之前Tina都講過，政圈一般相信唔會一刀切「70後」就唔畀落場，點都會留返幾個做「寶」。不過幾過呢個周末嘅急速發展，政圈仲人對「70後」呢個講法都認為係幾確實。政圈中人坦言，咁多個已經宣布唔玩嘅70後之中，最令人意外嘅就係林健鋒，佢仲想保住議員呢個光環嘅事實，相信由金鐘去到柴灣尾嘅人都知道，而佢又確實喺商界方面為施政貢獻過不少，應該係最有牙力爭取留任，「如果連佢都咁快宣布不參選，咁都幾大可能其他70後都已經收到指示」。

現時仍然有七位70後未表態，最受矚目嘅當然係「姐姐」、新民黨葉劉淑儀。今早葉太都有返立法會開事務委員會，行經記者區就當然係好多鏡頭對住佢，從佢嘅回應、神情同埋肢體語言都可以睇得出，佢真係「阿歷山大」（壓力山大）。政圈中人就強調，葉太地位係超然，佢自己本人做唔做立法會議員應該都無乜所謂，壓力主要係來自成個政黨嘅未來。

政圈中人認為，葉劉淑儀（右三）面對的壓力不是自己去留，而是整個新民黨未來。（新民黨facebook圖片）

政圈中人進一步分析，70後唔畀選真係無價講的話，佢同黎棟國就無咗兩席；容海恩又極可能因為受到「前老爺」嘅影響而喺政壇路去到盡頭；而政壇一早已經盛傳地區直選嘅KOL李梓敬無得留低，換句話說成個新民黨得返陳家佩同何敬康兩個議員，真係諗唔到呢兩個議員點撐得起成個新民黨，「所以葉太嘅憂慮絕對唔會係佢自己，而係成個黨未來嘅形勢，如果佢能夠爭取多一屆，起碼都仲有能力去招募立會新丁加入，但唔喺度的話，成個黨就非常勢危！」