世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

13/10/2025

立會「不參選潮」，新民黨瀕觸礁！

#立法會 #立會透視鏡 #港台評論 #新民黨 #資深議員 #葉劉淑儀 #黎棟國 #陳健波 #張宇人 #林健鋒 #容海恩 #李梓敬 #陳家佩 #何敬康
  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　早前立法會大主席梁君彥拉響咗「不參選潮」嘅頭炮，剛剛呢個周末「潮水」就突然湧至，幾位身兼行政會議議員嘅雙料議員，包括保險界陳健波、飲食界張宇人同埋商界林健鋒呢三位年過70嘅議員都先後宣布不再參選，連同其他已經公布嘅，合共9位現任立法會議員已經確認唔會再去競逐議席。

 

　　政界嘅焦點主要都係落於年過70嘅一眾資深議員身上。之前Tina都講過，政圈一般相信唔會一刀切「70後」就唔畀落場，點都會留返幾個做「寶」。不過幾過呢個周末嘅急速發展，政圈仲人對「70後」呢個講法都認為係幾確實。政圈中人坦言，咁多個已經宣布唔玩嘅70後之中，最令人意外嘅就係林健鋒，佢仲想保住議員呢個光環嘅事實，相信由金鐘去到柴灣尾嘅人都知道，而佢又確實喺商界方面為施政貢獻過不少，應該係最有牙力爭取留任，「如果連佢都咁快宣布不參選，咁都幾大可能其他70後都已經收到指示」。

 

　　現時仍然有七位70後未表態，最受矚目嘅當然係「姐姐」、新民黨葉劉淑儀。今早葉太都有返立法會開事務委員會，行經記者區就當然係好多鏡頭對住佢，從佢嘅回應、神情同埋肢體語言都可以睇得出，佢真係「阿歷山大」（壓力山大）。政圈中人就強調，葉太地位係超然，佢自己本人做唔做立法會議員應該都無乜所謂，壓力主要係來自成個政黨嘅未來。

 

政圈中人認為，葉劉淑儀（右三）面對的壓力不是自己去留，而是整個新民黨未來。（新民黨facebook圖片）

 

　　政圈中人進一步分析，70後唔畀選真係無價講的話，佢同黎棟國就無咗兩席；容海恩又極可能因為受到「前老爺」嘅影響而喺政壇路去到盡頭；而政壇一早已經盛傳地區直選嘅KOL李梓敬無得留低，換句話說成個新民黨得返陳家佩同何敬康兩個議員，真係諗唔到呢兩個議員點撐得起成個新民黨，「所以葉太嘅憂慮絕對唔會係佢自己，而係成個黨未來嘅形勢，如果佢能夠爭取多一屆，起碼都仲有能力去招募立會新丁加入，但唔喺度的話，成個黨就非常勢危！」 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

我要回應
