地區直選投票率約3成 免費搭車見反效果 立會選舉日車站逼爆

【晴報專訊】押後一年的立法會換屆選舉昨投票，截至昨晚9時半，地方直選投票率達29.28%，其中最高的新界西南達30.85%，而最低為新界東南僅26.66%。當局為鼓勵市民投票，多項公共交通工具昨免費乘車，令全城逼爆，巴士站、港鐵站大排長龍，赤柱、大棠以至主題樂園都人頭湧湧，部分投票站卻冷清。選民、候選人、學者均認為，免費乘車反拖低投票率。特首林鄭月娥強調政府無訂投票率目標，而消息指她今將上京述職，料談及選舉結果。

今屆改用電子派票，投票較往年遲1小時至昨晨8時半開始，惟每個時段投票率均低於上屆2016年同一時段；而截至昨晚9時半，地方直選逾130萬人投票，投票率為29.28%，上屆最終投票率則為58.28%。

港鐵、電車及專營巴士營辦商昨均提供免費乘車優惠，市區路綫幾乎全部免費，新大嶼山巴士亦有10條路綫免費。市面人頭湧湧，元朗出市區的九巴968綫由早上便大排長龍，總站已客滿的巴士頻頻「飛站」幾乎直出市區，紅磡過海巴士站亦企滿乘客；港鐵銅鑼灣站和深水埗站一度需人流管理。港鐵指，昨比正常周日多逾一千班車，額外派600名人手協助乘客。九巴指已因應客量增加班次及外勤人員，其中郊遊、過海及長途綫較多乘客使用。城巴新巴亦指各條前旅遊熱點及工展會路綫均受歡迎。全日共增1,300班巴士。

不少人只往遊玩無投票

昨大棠、赤柱、西貢、長洲，以至迪士尼樂園及海洋公園均擠滿遊人，有外傭大讚免費交通可省下大筆交通費。工展會人流上升，有參展商指昨人流及生意較往日增10%，估計與免費乘車有關。市民李小姐稱，免費乘車後特意從長沙灣到旺角買飯，但未有投票。陳先生因免費乘車，相約朋友「遊車河」到處玩，但同樣沒投票。

惟部分投票站冷清，不少候選人都指拖低投票率。九龍西候選人馮檢基直斥安排多餘，「吸引市民去咗其他地方玩，分分鐘唔投票」；但同區民建聯鄭泳舜則認為，市民「玩都唔會玩足全日」，相信安排與投票率未必有直接關係。

在新果東北出選的民建聯陳克勤亦稱，市民外出或拉低投票率；港島東候選人潘焯鴻則指，有選民原本打算外出後投票，結果未必能趕回來，批評當局「唔知諗乜嘢」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，以香港人鍾意「着數」心態，有免費車坐便一定「有咁遠去咁遠」，反映政府鼓勵投票的安排是「藥石亂投」，不過相信非投票率低的唯一因素。他稱部分選區投票率較高，反映若該區有足夠競爭，而非「是是旦旦有個所謂非建制派出來選」，選民認為「有得揀」會激發他們投票。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，政府早前催谷投票行動是責任所在，不一定會拉高投票率。

林鄭：不擔心投票率低

林鄭月娥強調，無為選舉訂投票率目標。

林鄭月娥昨強調，中央和特區政府都無為選舉訂投票率目標，指投票率受很多因素影響，個人不擔心，又指其責任是確保選舉公平公正和有效率地舉行，而非投票率高低。林鄭昨晚發聲明感謝各個持分者參與，期望與新一屆議會衷誠合作，推動香港發展經濟，融入國家發展大局。另消息稱，林鄭最快今上京述職，或到下周一才回港。新華社昨晚快評指，百萬選民用實際行動粉碎外部勢力針對選舉謊言與污蔑，表明真正人心所向。

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