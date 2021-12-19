6新增輸入涉N501Y Omicron個案恐急增 專家倡通關前先觀察兩周

【晴報專訊】本港昨多8宗輸入確診新症，6人涉N501Y突變，恐致Omicron個案急增；新確診者中有人打3針國藥仍中招，亦有印度男外傭、意大利男機組染疫。對有獲豁免檢疫的國泰貨機機師染Omicron後走入社區，政府專家顧問許樹昌指，因中港同現類似個案，促通關前要再觀察14日。食衞局局長陳肇始則指正與航空公司商討減低免檢疫群組風險。

昨錄8宗輸入新症，全數齊針，6人驗出N501Y突變，一半人有病徵。

衞生防護中心指，昨錄8宗輸入新症，全數已齊針，6人驗出N501Y突變，一半人有病徵。

中招男已打3針國藥

在N501Y個案中，有31歲男子已打3針國藥疫苗，但上周三（15日）肯尼亞經卡塔爾乘QR818返港3日後，出現喉痛和咳嗽；另1名22歲男子同日乘同一航班由西班牙經卡塔爾抵港，酒店檢疫4日後出現頭痛。

有46歲男機組在意大利抵港後，在機場截獲；42歲男外傭由印度入境後，在檢疫酒店確診；另2名女子由英國抵港，同驗出N501Y。因N501Y突變為Omicron變種「警號」，中心正為6人進行全基因排序。連同前日的3宗N501Y個案，本港的Omicron變種恐一夜暴增9人。

中心續指，其餘個案涉由瑞士經芬蘭返港女士，檢測結果待定。另1名由法國經芬蘭抵港男士，有咳嗽和流鼻水仍能上機，在機場被截獲，驗出L452R突變；初陽在10宗以下。

政府專家顧問許樹昌

全港現有14宗Omicron個案，許樹昌指，分析11人病情後，發現大部分人無病徵且已打2針疫苗，少數人有喉痛，入院後部分人病毒量高，但數日後降至陰性；留院者多毋須用抗病毒藥，亦無肺炎。

對早前有國泰貨機機師獲豁免檢疫回家後確診Omicron，廣州越秀區亦有「走入社區」個案，許指，本港機師曾在社區逗留3日，其居住的祥興大廈有50戶於禁足強檢時無應門，認為應多觀察14日，確保無爆發出現才通關。他續指，越秀的病人檢疫後回家並感染同層鄰居，反映閉環式管理亦現漏洞，倡若豁免人士不多，港府應改為上門收集樣本，避免居家檢疫者外出取樣時播毒。

元旦後入餐廳擬須打針

陳肇始指，運房局與航空公司不斷有商討嚴謹措施，將豁免機組風險減至最低，並就國泰機師個案調查整體情況，令事件不會重演。針對政府擬於餐飲及表列處所推疫苗護照，無針者不能入內。許相信，措施將在元旦後推行，否則難推高接種率；另他倡按世衞建議，把科興的完整接種標準改為3針。

消息指，因預料大批市民需補打第3針，疫苗接種中心擬下月起恢復每周7日、朝8晚8運作應付需求。