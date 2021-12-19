  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

20/12/2021

6新增輸入涉N501Y Omicron個案恐急增 專家倡通關前先觀察兩周

#Omicron #肺炎疫情 #許樹昌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港昨多8宗輸入確診新症，6人涉N501Y突變，恐致Omicron個案急增；新確診者中有人打3針國藥仍中招，亦有印度男外傭、意大利男機組染疫。對有獲豁免檢疫的國泰貨機機師染Omicron後走入社區，政府專家顧問許樹昌指，因中港同現類似個案，促通關前要再觀察14日。食衞局局長陳肇始則指正與航空公司商討減低免檢疫群組風險。

 

昨錄8宗輸入新症，全數齊針，6人驗出N501Y突變，一半人有病徵。

 

　　衞生防護中心指，昨錄8宗輸入新症，全數已齊針，6人驗出N501Y突變，一半人有病徵。

 

中招男已打3針國藥

 

　　在N501Y個案中，有31歲男子已打3針國藥疫苗，但上周三（15日）肯尼亞經卡塔爾乘QR818返港3日後，出現喉痛和咳嗽；另1名22歲男子同日乘同一航班由西班牙經卡塔爾抵港，酒店檢疫4日後出現頭痛。

 

　　有46歲男機組在意大利抵港後，在機場截獲；42歲男外傭由印度入境後，在檢疫酒店確診；另2名女子由英國抵港，同驗出N501Y。因N501Y突變為Omicron變種「警號」，中心正為6人進行全基因排序。連同前日的3宗N501Y個案，本港的Omicron變種恐一夜暴增9人。

 

　　中心續指，其餘個案涉由瑞士經芬蘭返港女士，檢測結果待定。另1名由法國經芬蘭抵港男士，有咳嗽和流鼻水仍能上機，在機場被截獲，驗出L452R突變；初陽在10宗以下。

 

政府專家顧問許樹昌

 

　　全港現有14宗Omicron個案，許樹昌指，分析11人病情後，發現大部分人無病徵且已打2針疫苗，少數人有喉痛，入院後部分人病毒量高，但數日後降至陰性；留院者多毋須用抗病毒藥，亦無肺炎。

 

　　對早前有國泰貨機機師獲豁免檢疫回家後確診Omicron，廣州越秀區亦有「走入社區」個案，許指，本港機師曾在社區逗留3日，其居住的祥興大廈有50戶於禁足強檢時無應門，認為應多觀察14日，確保無爆發出現才通關。他續指，越秀的病人檢疫後回家並感染同層鄰居，反映閉環式管理亦現漏洞，倡若豁免人士不多，港府應改為上門收集樣本，避免居家檢疫者外出取樣時播毒。

 

元旦後入餐廳擬須打針

 

　　陳肇始指，運房局與航空公司不斷有商討嚴謹措施，將豁免機組風險減至最低，並就國泰機師個案調查整體情況，令事件不會重演。針對政府擬於餐飲及表列處所推疫苗護照，無針者不能入內。許相信，措施將在元旦後推行，否則難推高接種率；另他倡按世衞建議，把科興的完整接種標準改為3針。

 

　　消息指，因預料大批市民需補打第3針，疫苗接種中心擬下月起恢復每周7日、朝8晚8運作應付需求。

 

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#Omicron #肺炎疫情 #許樹昌

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk