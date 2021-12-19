歷史建築×互動藝術裝置 茂蘿街7號光影許願樹 首日逾3千人參觀

【晴報專訊】由市建局管理的保育項目「灣仔茂蘿街7號」，前日展開首項公眾活動《光影樹下‧願望成真》，4.5米高的許願樹裝置豎立茂蘿街7號的休憩空間，成為首棵設於市區的許願樹，首日吸引逾3,000人次參觀。

茂蘿街7號的許願樹，成為市民新打卡熱點。

市建局行政總監韋志成於網誌稱，今次是首次將互動、藝術科技應用在歷史建築保育活化項目的社區活動，冀以更富趣味和互動方式展現地區歷史和藝術文化特色。

許願樹可因應遊人的動作，營造出不同燈光效果。（市建局提供）

「許願樹」的裝置由樹冠、頂層枝葉以至樹幹，各有不同特色燈光設計，其球形種子及周邊「氣根」均設有動態感應器，可因應遊人的動作營造出不同燈光效果和音樂旋律，寓意「許願樹」對居民的祈願產生共鳴。

開幕禮上，韋志成雙手放在種子上，向許願樹祈下第一個願望。（市建局提供）

市建局3活化項目 將推連串活動

韋志成昨日在網誌稱，創作團隊將互動藝術科技應用在保育活化項目，屬於全新領域，為此特別組織十多個不同專業界別共50人的團隊參與。他指，成品以多媒體手法演繹「灣仔故事」，讓觀眾在結合燈、聲、影畫的多媒體空間中，以不同感官體驗灣仔多年來演化的歷程；團隊亦盡用整棟大樓的立體空間構思場地布局，希望吸引遊人細味建築物的特色。

他認為，有關保育規模雖較中環街市等地標式建築小，但更適合測試新營運理念，又透露未來一年局方將為中環街市、茂蘿街7號和旺角618上海街的3個保育活化項目，注人更多新元素，包括以「藝術科技」作主題，籌辦連串跨界、共融的互動展覽和藝術表演。