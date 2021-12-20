建制奪立會89席 非建制僅1席 林鄭：議員有廣泛代表性

【晴報專訊】新一屆立法會選舉結果出爐，但在投票率創回歸以來新低下，非建制派在直選全軍覆沒，僅新思維狄志遠在社福界當選，狄指即使「1對89」都無所謂，將在狹縫中爭取民主。多個建制派代表均否認新局面是「清一色」。

建制在地區直選全勝，未來立會兩大黨民建聯（右）及工聯會（左），分別慶祝陳恒鑌及陳穎欣在新界西南勝選。

特首林鄭月娥則強調，參選人來自不同背景立場，是選民的抉擇，而90名立法會議員有廣泛代表性，但承認投票率「低一啲」，惟認為基於政治劣質化的高投票率不值得認同。

今屆直選投票率僅30.2%創回歸後新低，比上屆58.28%少近一半，比2000年選舉的43.57%亦低逾10個百分點，且無效選票總數佔2.04%。多位非建制派代表日前預計低票率會拖低勝算，結果所有人在地區直選全軍盡墨，僅自稱非建制的狄志遠，在一向由民主派佔優的社福界當選，但界別投票率僅19.41%。

狄志遠：「1對89」無所謂

非建制的狄志遠（左）不認為個人在議會角色卑微

狄志遠昨否認議會欠認受性，亦不認為個人在議會角色卑微，更指即使「1對89」亦無所謂，會以民意為本去監察政府，樂意與建制派及政府在民生議題上合作，又指民主派一向是議會少數派，希望在狹縫中爭取民主，並用4年時間說服非建制派支持者。

林鄭月娥稱，單計投票率，今屆的確比以往「低一啲」，但仍有135萬人投票，不能不說獲很多市民支持；低投票率的原因她無法分析，要請教意見領袖。她指若高投票率基於政治劣質化，如有人藉選舉爭奪政權以危害國安及候選人互相污名化等，不會令社會進步，前年區選正屬這情況。

李慧琼：愛國者可百花齊放

對是否未能做中央期望新選制要「五光十色」，她指在153名候選人當中，具備不同背景和立場，「結果出來選民選擇咗某一個背景、某一個立場，呢個亦都係選民嘅抉擇」。她認為，選出來的90名議員有廣泛代表性。

在今次選舉中大勝的民建聯李慧琼表示，低投票率或因市民不認識候選人及新選制，但議會內均是愛國者，惟背景不同可「百花齊放」；工聯會會長吳秋北亦指，新時代不應再停留於政治對抗，並不應以「清一色」界定議會。標榜「第三路線」的民主思路，派2人直選同樣未能「零的突破」，召集人湯家驊稱，低估建制派實力，但認為不是第三路線「行不通」，只是未能轉化成選票。全國僑聯副主席盧文端對非建制派不投票支持自己人感失望。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，「五光十色」是指愛國陣營在更多方面參與選舉，而非一定要有反中亂港者。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，夏寶龍曾提到「五光十色」包括「老外」及有台灣背景者，明顯指較闊的政治光譜，未來要關注「1對89」會否令政府缺乏足夠監督。

新一屆議員任期明年元旦開始，下月3日宣誓，由林鄭監誓。另議員議案或修正的表決方式亦有不同，由以往分別功能界別及直選過半，改為分別在選委會界別、以及於功能界別及直選界別合計均過半，方可通過。

在北京，外交部發言人趙立堅指，今屆選舉投票率在合理範圍之內，投票率較以往低是因疫情影響，以及有反中亂港分子干擾。

「五眼聯盟」英美加澳紐五國外長發表聯合聲明，指本港選舉逆轉了回歸以來不同政見參選人角逐有競爭選舉的趨勢，批評改革減少直選議席，建立新審查程序，限制選民選擇。

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