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21/12/2021

英今起列「A+區」 Omicorn港增5宗 77歲婦打3針復必泰仍染疫

#Omicron #肺炎疫情 #竹篙灣檢疫 #通關
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　　【晴報專訊】本港Omicron變種急增5宗，累計19人確診，有英國返港七旬婦打3針復必泰仍中招。昨亦有7宗輸入個案，5人驗出N501Y突變，當中2人來自英國。因應英國疫情嚴峻及風險上升，港府決定今起（21日）將英國提升至「A+區」，返港者頭4日需在竹篙灣隔離，隨後17日才可回酒店檢疫。

 

　　本港多5宗Omicron個案，當中3人曾遊英，包括已打3針復必泰的77歲老婦，她亦是首宗補針後仍染Omicron個案；累計19人確診。

 

抵港須竹篙灣檢疫4日

 

　　昨日7宗齊針輸入新症中，5人驗出N501Y突變，正待全基因測序分析，包括由美國返港的18歲少女，她已打1針強生疫苗，本月再打復必泰加強劑，檢測仍呈陽性；另有22歲波蘭返港男子，因潛伏期在港，他住青衣藍澄灣1座等地需納強檢公告。國泰CX 845因有3人抵港後確診，明年1月2日前禁止由紐約着陸香港。

 

港府今起將英國提升至「加強監測A組地區(A+區)」，返港者需在竹篙灣檢疫4日。

 

　　英國今起提升至「加強監測A組地區(A+區)」，因本港Omicron個案均在抵港首3日發現，故今起A+區返港者需在竹篙灣檢疫4日，隨後17日才由專車送往檢疫酒店隔離；而抵港首7日需每日檢測，隨後隔日檢測。

 

　　登機檢測採樣方面，本周五(24日)起由72小時收緊至48小時，包括轉機及過境旅客。航班熔斷機制即日起收緊至7日內有4人乘同一航空公司、從同一地點起飛的抵港航班確診，即會停飛2周。

 

 

轉載自: 晴報

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