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22/12/2021

新一期綠置居明年售 最平79萬上車 逾4600伙新高

#綠置居 #清濤苑 #高宏苑 #錦柏苑 #轉售限制 #居屋 #補地價
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　　【晴報專訊】新一期綠置居出爐，據了解3屋苑分別為粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，共逾4,600伙，將以市價41折出售，無論單位數量及折扣率，均創自2018年推售以來新高。當中近半為374呎以上大單位，最細僅184呎，最平入場費為79萬元，料明年第3至第4季接受申請，最快2024年入伙。而連續2度賣剩的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑，將首度加入跟凶宅同隊的特快公屋編配，合資格人士可直接「上車」。

 

新一期綠置居涉及3個屋苑，包括油塘高宏苑。

 

　　社會有聲音反映，過往綠置居面積過細，難符合公屋戶「細屋搬大屋」的期望。房委會早前向資助房屋小組委員會提交文件，消息指，新一期綠置居將推出4,693伙，面積由184呎至489呎，整體45%為374呎以上的大單位，其中443至489呎單位更佔約15%；而油塘高宏苑的單位數量佔最多，共2,021伙，亦是最多大單位，375至489呎單位佔43%。

 

最細錦柏苑184呎 首期僅需近4萬

 

　　據了解，房委會正重新檢視綠置居項目，如技術可行，會修改單位組合比例，目前已在情況許可下，減少高宏苑及錦柏苑的細單位數量。

 

　　至於售價方面，因應居屋將以市價51折出售，今期綠置居將折扣率調高至41折，為歷來最「筍」，平均售價為79萬至286萬元。若購買馬鞍山錦柏苑最細單位184呎為例，承造最高95%按揭，首期只需3.95萬元，按現時利率及供款30年計算，月供僅2,966即可做業主。

 

　　消息稱，「家有長者優先」配額共1,400個，單身配額則為500個；房委會最快明年第3至第4季接受申請，明年第4季攪珠，最快明年底至2023年初揀樓。

 

滯銷單位納特快公屋 跟凶宅同隊

 

柴灣蝶翠苑（圖）及青衣青富苑兩度推出仍滯銷，擬納入「特快公屋編配」。

 

　　另青衣青富苑及柴灣蝶翠苑細單位，兩度推出仍滯銷，現仍有523伙出售中。消息稱，房委會計劃首次將賣剩單位納入跟凶宅同隊的「特快公屋編配」，合資格人士會獲邀申請，可選擇「上樓」或是「上車」，售價維持不變由約82萬元起。

 

　　房委會原定今加開會議討論新一期居屋及綠置居安排，但有委員透露昨突收到通知取消，直言較罕見，暫未知原因為何，亦未定新會期。

 

居屋轉售限制擬加辣 15年始可補價自由售

 

　　2019年房委會曾收緊居屋轉售限制，有消息指，房委會將再度「加辣」，業主欲在未補地價下，將單位轉售予綠表或白居二等買家，由原本的3年延長至5年，而需滿15年才可補地價在自由市場轉售，則延長多5年。一旦通過有關修訂，新一期綠置居亦將跟隨。

 

 

轉載自: 晴報

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