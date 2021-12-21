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22/12/2021

一日激增8宗Omicron 明年2月出入政府大樓公僕須持針卡

#疫苗氣泡 #公務員 #肺炎疫情 #Omicron
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　　【晴報專訊】疫苗氣泡不斷擴大。政府預告若疫情惡化，為維持中港通關基本條件，屆時出入食肆或戲院等或要出示針卡。首階段由政府僱員開始，明年2月中出入政府大樓和辦公室須出示針卡；無打針的公僕，下月起收緊至3日一檢。另外，本港多8宗Omicron個案，累計27人中招；昨日8宗新症有7人染N501Y，待全基因分析是否屬Omicron。

 

　　政府昨日宣布，現行社交距離延長14日至明年1月5日，維持4人限聚，措施因應Omicron全球擴散，預料聖誕及新年聚會高峰期，病毒傳播風險或增加。

 

　　若疫情發展至需持續大幅提升接種率，以維持中港通關，政府將考慮擴展疫苗氣泡至599F章下所有處所，如食肆、戲院等出入須持針卡，惟會設適當豁免。

 

出入食肆戲院等 擬須已打針

 

明年2月中起，政府僱員出入政府大樓和辦公室須出示針卡。

 

　　政府大樓和辦公處所明年2月中起率先受氣泡覆蓋，政府僱員出入須出示針卡；持醫療證明不宜打針者會有特別通行證；下月3日起，無接種疫苗的僱員，病毒檢測收緊至3日一檢；惟政府正研究放寬僅持醫療證明的無針者檢測頻率，詳情有待公布。

 

　　本港急增8名Omicron患者，當中包括1名印度男外傭，現累計有27人染疫，相關檢疫酒店鄰房及對面房住客須每日檢測，已離開者亦要額外加7日監測期。昨日8宗輸入確診中，有7人染N501Y，1人涉L452R；當中2名英國返港男子已打3針，且有「溝針」莫德納、復必泰和阿斯利康，仍感染N501Y。一名54歲女子遊美4日後返港驗出陽性，其居住的大埔太湖山莊18A座須強檢。

 

青山醫院護士初陽

 

　　青山醫院成人精神科有58歲女護士初陽，她前日（20日）由英國回港時在機場被揪出，同行的61歲男士亦初陽，未知2人是否涉變種病毒。青山醫院指，護士的25名同事病毒檢測為陰性，涉及的病房已停收新症。

 

　　卡塔爾航空QR818因7日內有5人抵港確診，成新熔斷標準下首遭停飛的航班，明年1月4日前禁止來港。

 

 

轉載自: 晴報

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